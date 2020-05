Cláudia Raia revela que família inteira contraiu COVID-19

Atriz, o marido e os filhos, Enzo e Sophia, sofreram com a Covid-19; veja

Cláudia Raia chocou o público de uma live nesta terça-feira (19) ao revelar que toda a família foi infectada pelo coronavírus.

A atriz contou como ela, o marido, Jarbas Homem de Mello e os filhos, Enzo e Sophia, contraíram e encararam a Covid-19. Embora as infecções tenham ocorrido há mais de um mês, ela preferiu manter a informação em segredo até que todos estivessem bem.

“Uma loucura. Desci para buscar uma comida e acho que foi no elevador“, teorizou. Ao contrário de muitos, ela disse que estava respeitando a quarentena, mas um momento de distração foi o suficiente. Logo, ela desenvolveu sintomas e o marido também. “Eu fiquei com muita dor de cabeça uns três dias“, relatou. Jarbas encarou os sintomas durante dez dias e teve febre.

Ela confessa ter cometido o erro de encontrar os filhos, infectando-os. “Tiveram contato comigo porque era aniversário do Enzo, a gente se abraçou, se beijou“. Por sorte, os dois tiveram sintomas leves e nem chegaram a fazer o exame.

Cláudia ainda afirma que preferiu não contar sobre a doença pois ficou com medo de influenciar negativamente as pessoas. “Acho que nós somos formadores de opinião, os artistas. Eu não queria dizer porque achei que estava sendo um mau exemplo, sabe? Como peguei em casa“. Vale lembrar que, mesmo dentro de prédios e condomínios, o uso de máscaras é indicado e é necessário lavar as mãos e desinfetar chaves e qualquer objeto que tenha contato com locais externos – incluindo calçados e celulares.

Outra celebridade que se infectou sem precisar ir para a rua foi Jonathan Costa, ex-marido de Antonia Fontenelle. “Eu higienizava as sacolas que chegavam do mercado, mas o médico que cuidou de mim disse que eu posso ter pego até no corredor do meu prédio, quando fui jogar o lixo fora. O vírus fica suspenso no ar“, disse ele.

Fonte: Contigo