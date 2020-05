Como o ERP em nuvem beneficia sua empresa

O ERP em nuvem é o que há demais moderno em questão de tecnologia.

Até algum tempo atrás as empresas estavam acostumadas ao ERP que armazena todos os dados, em um servidor na empresa. Geralmente ele é disponibilizado por módulos, sendo um para cada área da empresa.

Mas ele só pode ser acessado de um lugar fixo, a empresa por exemplo, ou através de um acesso remoto de um outro computador para a máquina que está instalado. Os chamados acessos remotos.

Porém, com as inovações da tecnologia, já existe uma nova forma de armazenar esses dados da sua empresa, que é através do ERP em nuvem.

Mas afinal, o que é e como funciona?

O ERP em nuvem, é um banco de dados que não precisa de um computador fixo para ser armazenado e tão pouco acessado. Ele conta com a facilidade de poder ser acessado de qualquer lugar do mundo, através até mesmo do celular ou tablet.

Conta com uma tecnologia simples, ágil, confiável e sobretudo seguro.

Tudo que sua empresa precisa para ganhar mais destaque no mercado que anda cada vez mais competitivo.

Com um ERP em nuvem você pode acompanhar todos os processos da sua empresa de qualquer lugar que esteja, seja o financeiro, o estoque, as vendas e todos outros.

Você como empreendedor que está sempre preocupado como anda cada setor da sua empresa, poderá ter essas informações até mesmo se estiver viajando, ficando muito mais fácil de controlar sua empresa.

Benefícios de utilizar o ERP em nuvem

Além de reduzir o custo da empresa, sim pois todos sabemos que alimentar um sistema não é nada barato. Já o ERP em nuvem tem um custo bem mais acessível.

Pois você não precisa ter custos com armazenamento físico, nem gastos com instalações, programadores, o sistema é muito mais simples.

Além de ser extremamente seguro, completamente protegido por senha. A chance de ser invadido por hackers e vírus é praticamente nula.

Outras vantagens são:

Disponibilidade

Agilidade

Alto desempenho

Fácil controle

Com tantas inovações, você empreendedor precisa estar sempre se atualizando e modernizando sua empresa. Investir em melhorias e reduzir custos faz parte de um planejamento.

E sua empresa já conta com o apoio de um ERP?