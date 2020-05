Delegacia é incendiada durante protesto pela morte de homem negro em ação policial nos EUA

Milhares de pessoas testemunharam o incêndio, na zona norte da cidade, depois que algumas delas derrubaram as barreiras que protegiam o edifício e quebraram as janelas. Os policiais que trabalhavam na delegacia deixaram o local antes do fogo, pouco depois das 22h, segundo um comunicado da força de segurança.

Após os saques e de lojas terem sido incendiadas, as autoridades estaduais alertaram que não tolerariam mais excessos, garantindo ao mesmo tempo que o caso está sendo investigado.

O governador do Estado de Minnesota assinou um decreto autorizando a intervenção da Guarda Nacional e o envio de 200 policiais e helicópteros estaduais.

“A morte de George Floyd deve trazer justiça e reformas fundamentais, sem mais mortes e destruição”, expressou o governador Tim Walz em comunicado, enquanto mais protestos são esperados.

O caso