O melhor do pagode será transmitido ao vivo em uma live que promete entreter todos em casa, trata-se da Live Buteco do Boca, do grupo de pagode de Maceió, Boca de Forno.

A transmissão ocorrerá no dia 31 de maio, domingo, a partir das 13h no canal oficial da banda no Youtube (youtube.com/bocadefornooficial). Para assistir, se inscreva no canal e ative as notificações do sininho, só assim quando o show começar o Youtube irá lhe lembrar instantaneamente.

Essa modalidade de apresentação tem sido tendência no mundo artístico. Devido à pandemia do novo coronavírus (COVID-19), e também medidas preventivas de isolamento social, os músicos e artistas de todo o país estão realizando lives para, não só entreter quem fica em casa, como também arrecadar doações para famílias carentes que neste período estão precisando ainda mais de toda a ajuda possível.

SERVIÇO

Live Buteco do Boca

Data: 31 de maio (domingo)

Hora: 13 horas

Atração: Boca de Forno

Onde: youtube.com/bocadefornooficial