Léo Dias expõe conversas de whatsapp com Anitta para se defender de acusações

A briga entre a cantora Anitta e o jornalista Leo Dias ganhou mais um capítulo na tarde desta segunda-feira (25) após o comunicador expor nas redes sociais diversas conversas entre eles para se defender das supostas acusações feitas pela artista na noite desse domingo (24).

No Twitter, a primeira imagem divulgada por Leo mostrava uma conversa entre ele e Anitta sobre o polêmico caso envolvendo a separação dos atores José Loreto e Débora Nascimento. Na publicação, é possível ver quando a cantora conta sobre a suposta traição para o jornalista. Na mesma publicação, Leo também compartilhou prints da conversa entre ele e a atriz Marina Ruy Barbosa, que supostamente foi pivô da separação de Loreto.

“Foi Anitta quem me disse que a Marina ficou com Loreto. Eu diase q ela que precisava ouvir a Marina. Mas ela me pressionou a publicar sem a declaração da Matina”, escreveu Leo na legenda da divulgação.

Foi Anitta quem me disse que a Marina ficou com Loreto. Eu diase q ela que precisava ouvir a Marina. Mas ela me pressionou a publicar sem a declaração da Matina pic.twitter.com/ei8NxeYvL8 — LeoDias (@euleodias) May 25, 2020

Os áudios do caso Marina pic.twitter.com/8aUw86biaE — LeoDias (@euleodias) May 25, 2020

Em outra publicação, Leo Dias afirma que Anitta divulgou seu número pessoal de telefone. “Eu não estou conseguindo usar o tel. Em mais uma atitude má, ela divulgou meu número.”

Ainda na sequência de exposições, Leo Dias afirmou que Anitta contava fofocas para esconder notícias ruins que poderiam sair sobre ela. “Ela sempre foi muito estratégica. Quando saía uma notícia ruim (tipo do processo) ela me contava algo da vida pessoal dela. Isso aconteceu no episódio do André Marquês, eles já nao estavam mais juntos, mas ela usou isso pra abafar a notícia do processo.”

Ela sempre foi muito estratégica. Quando saía uma notícia ruim (tipo do processo) ela me contava algo da vida pessoal dela. Isso aconteceu no episódio do André Marquês, eles já nao estavam mais juntos, mas ela usou isso pra abafar a notícia do processo, — LeoDias (@euleodias) May 25, 2020

O jornalista também afirmou que a cantora perdeu diversas amizades ao longo da carreira pelo seu suposto comportamento e que utilizava amigos da infância para mostrar que valorizava as suas antigas amizades. “TODOS SE AFASTARAM DA ANITTA; percebam, seus amigos tem data data de validade. Ela usa o povo de Honorio para parecer fiel a alguém”

TODOS SE AFASTARAM DA ANITTA; percebam, seus amigos tem data data de validade. Ela usa o povo de Honorio para parecer fiel a alguém — LeoDias (@euleodias) May 25, 2020

No Instagram, Leo Dias também fez alguns stories que foram apagados logo em seguida. Em um deles, o jornalista afirmou que Anitta se relacionava sexualmente com diversas pessoas de uma emissora de rádio no Rio de Janeiro para conseguir emplacar a sua carreira.

