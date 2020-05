Nesta terça-feira (12/05), as lives seguem a todo vapor: o dia será marcado por uma apresentação gospel e dois shows de pagode.

Confira a programação completa:

17h – Aline Barros faz sua apresentação (via YouTube).

19h – Ná Ozzetti se apresenta com participação de Dante Ozzetti como parte do projeto #EmCasacomSesc (via YouTube).

19h – Zeeba estará na programação do #CantePorNós da rádio Mix (via Instagram).

19h30min – O grupo Bom Gosto faz sua live (via YouTube).

20h – Tem a segunda apresentação online do grupo Sampa Crew (via YouTube).

Zé Ricardo: 20h (YouTube)

Kathleen Hanna: 22h, a vocalista do Bikini Kill com Kathy Valentine(site).

Tigers Jaw: 21h30 (Instagram).