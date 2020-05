Em continuação aos trabalhos desta quinta-feira, 28 de maio, integrantes da operação integrada ‘Penedo Seguro’, que contou com policiais do GPJ3, coordenados pelo Delegado Mario Jorge; juntamente com agentes da Polícia Civil da DEIC, coordenados pelos Delegado Gustavo Henrique e José Carlos; além de policiais militares do BOPE e do 11º BPM, comandados pelo Major Silva Júnior, interceptaram dois elementos em um veículo modelo Ônix de cor preta, e placa QYB-5412, na AL 101 Sul, nas imediações do município de Roteiro, em Alagoas.

A equipe da Segurança Pública retornava para capital quando os elementos trocaram tiros com os policiais. Os dois indivíduos foram atingidos pelos disparos, socorridos para um hospital em Maceió, mas não resistiram aos ferimentos e faleceram.

No interior do carro foi encontrado dois revólveres com munições deflagradas, cerca de 5kg de maconha e 200g de cocaína, onde supostamente os dois estavam trazendo essa droga do estado de Pernambuco para abastecer o tráfico de drogas no Pontal de Coruripe, local onde um dos acusados reside, pois o mesmo já era conhecido no mundo do crime, de acordo com a polícia. Também foi divulgado que o mesmo já foi preso por tráfico de drogas.

Devido à lei de Abuso de Autoridade, não foram divulgados os nomes dos dois envolvidos.

OPERAÇÃO PENEDO SEGURO

Operação policial integrada realizada nas primeiras horas desta manhã de quinta-feira resultou em apreensões de armas de fogo, drogas e cumprimento de mandados. Leia reportagem clicando aqui.

Da Redação com informações da Polícia Civil