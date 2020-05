Professor da UFAL que participou de ato pró-Bolsonaro morre de Covid-19

O novo coronavírus (Covid-19) fez mais uma vítima em Alagoas: desta vez foi o professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (Feac) da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), Angelo Antônio Cavalcante Martins. Ele havia participado de uma manifestação pró-Bolsonaro no dia 19 de abril, data em que é celebrado o Dia do Exército. A manifestação que ocorreu em frente ao quartel do Exército, no bairro do Farol, em Maceió, reivindicou o fim do isolamento social, o fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF), do Congresso Nacional e pediu intervenção militar por meio do Ato Institucional 5 (AI-5).

A morte do professor foi comunicada pela Associação dos Docentes da Universidade Federal de Alagoas (Adufal), que por meio de nota, manifestou condolências aos familiares e amigos do professor universitário. A Gestão da Ufal também lamentou o falecimento do servidor federal. O sepultamento foi realizado na manhã de domingo (17) no Campo Santo Parque das Flores, de forma reservada, devido à suspeita de contágio da Covid-19.

Bacharel em Administração, pós-graduado em Ciência do Turismo na Inglaterra (1996-1998) pelas University of Birmingham e Sheffield Hallam University, mestre em Administração pela Universidade Federal da Paraíba (1988) e Doutor em Administração pela FEA-USP (2006), Angelo Antônio contribuiu com a montagem do curso de turismo da Ufal e, mais recentemente, foi coordenador do curso de especialização de gestão pública municipal, na modalidade EaD (Educação a Distância).

Nota de pesar da Adufal

A Associação dos Docentes da Universidade Federal de Alagoas (Adufal) informa, com grande pesar, o falecimento do professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEAC) da Ufal, Angelo Antônio Cavalcante Martins, ocorrido na madrugada deste domingo (17). A entidade manifesta condolências aos familiares e amigos pela difícil perda.

