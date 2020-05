Saiba quando será paga a segunda parcela do Bolsa Família de R$ 600

Ao ser anunciado pelo Governo Federal no início de abril, o auxílio emergencial começou a ser pago ainda no mesmo mês, restando duas parcelas. Desse modo, as categorias de trabalhadores contempladas, bem como os beneficiários do programa Bolsa Família foram e serão atendidos pela ajuda financeira.

Portanto, a segunda parcela do Bolsa Família de R$ 600 tem data certa para ser iniciada; confira.

Segunda parcela do Bolsa Família de R$ 600 segue calendário do programa

Os beneficiários do Bolsa Família têm direito ao auxílio emergencial; assim, caso o valor do benefício seja menor que o valor do auxílio (R$ 600), o Bolsa é automaticamente substituído temporariamente.

Dessa maneira, os beneficiários recebem a ajuda mais vantajosa, cujo valor é maior, uma vez que a média dos valores do Bolsa Família é de R$ 200.

A primeira parcela do auxílio emergencial foi encerrada no final do mês passado; a segunda, no entanto, inicia na próxima segunda-feira, dia 18.

Da mesma forma como aconteceu com o pagamento da primeira parcela, a segunda será paga de acordo com o calendário regular anual do programa.

Portanto, as datas são determinadas pelo último dígito do NIS (Número de Identificação Social).

Datas de pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial para quem recebe Bolsa Família

A segunda parcela do auxílio emergencial em razão da crise pelo novo Coronavírus, começará a ser depositada para os beneficiários do Bolsa Família no próximo dia 18.

No entanto, o pagamento ocorre normalmente; ou seja, de acordo com o calendário do programa.

Sendo assim, as datas seguem a numeração do NIS:

Segunda-feira, dia 18 – NIS final 1;

Terça-feira, dia 19 – NIS final 2;

Quarta-feira, dia 20 – NIS final 3;

Quinta-feira, dia 21 – NIS final 4;

Sexta-feira, dia 22 – NIS final 5;

Segunda-feira, dia 25 – NIS final 6;

Terça-feira, dia 26 – NIS final 7;

Quarta-feira, dia 27 – NIS final 8;

Quinta-feira, dia 28 – NIS final 9;

Sexta-feira, dia 29 – NIS final 0.

Portanto, os beneficiários devem estar atentos às datas, afim de que não se percam os prazos estabelecidos.