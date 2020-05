Em coletiva nesta sexta-feira (08) a prefeita de Caruaru, Raquel Lyra informou que ainda não há uma definição de como será o São João deste ano. A prefeita confirmou que as tradicionais festas de rua não irão acontecer no mês de junho, mas que desde o começo da pandemia a prefeitura está estudando uma alternativa para os festejos juninos.

Raquel destacou a preocupação com os patrocinadores do São João que já tinham contratos assinados com a prefeitura. “Essa construção ainda não está pronta, não está feita. E por que não está pronta? Porque não é fácil. E como esse é um momento muito novo, a gente não conseguiu ainda consolidar um novo modelo com os patrocinadores e Isto está sendo feito”, afirmou a prefeita.

Na coletiva, a prefeita informou que diante do cenário atual, o modelo que for adotado pela prefeitura terá como ‘espinha dorçal’ a solidariedade. Ela falou ainda que o Ministério Público de Pernambuco e o Tribunal de Contas do Estado proíbem contratações artísticas para eventos durante o período da pandemia.

“Infelizmente, sequer podemos contratar artistas. É lamentável, mas é a realidade que estamos vivenciando”, declarou o presidente da Fundação de Cultura e Turismo de Caruaru (FCTC), Rubens Júnior.

A cidade conhecida como “Capital do Forró” tem uma das maiores festas juninas do Brasil e disputa com Campina Grande (PB) o título de “Maior e Melhor São João do Mundo”.

Antes da pandemia, a prefeitura havia anunciado algumas atrações para este ano, como Wesley Safadão, Gusttavo Lima, Marília Mendonça, Léo Santana, Alok, Xand Avião, Elba Ramalho, Zé Neto e Cristiano. Ainda não se sabe se algum deles participará do evento.