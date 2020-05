Ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro concedeu uma entrevista exclusiva para a jornalista Poliana Abritta. A conversa foi anunciada pela Globo na tarde deste domingo (24) e vai ao ar no Fantástico. Na chamada, foram exibidas falas do ex-integrante do governo Jair Bolsonaro com críticas ao presidente da República.

“Um mês depois de ter deixado o governo, Moro disse que faltou apoio do presidente Bolsonaro no combate à corrupção”, anunciou Poliana. “Me desculpem os seguidores do presidente se essa é uma verdade incoveniente, mas essa agenda contra a corrupção não teve um impulso por parte do presidente da República”, falou Moro.

Ele também afirmou que o presidente tem feito alianças políticas “questionáveis”, se referindo ao movimento de aproximação do chefe do Executivo com os parlamentares do chamado centrão, conjunto de partidos políticos que não se firmam na oposição ou situação.

Sergio Moro também afirmou que se manteve fiel aos seus princípios. “Acho que a minha lealdade ao presidente demanda que eu me posicione com a verdade, com o que eu penso e não apenas concordando com a posição do presidente. Se for assim, não precisa de um ministro, mas de precisa de um papagaio”, disparou.

A apresentadora do Fantástico o questionou sobre a postura defensiva que ele adotou na reunião ministerial de 22 de abril, que foi divulgada na última sexta (22). “Pelo próprio do tom da reunião, é muito claro que o contraditório não é algo fácil de ser realizado na ocasião. Essas situações me geraram absoluto desconforto”, disse ele.

A entrevista completa vai ao ar no Fantástico neste domingo, às 20h, na Globo. Assista ao vídeo abaixo:

Logo mais, no #Fantástico, uma entrevista exclusiva com o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro. É às 20h! Não percam. pic.twitter.com/5zeEN8vKqL — Fantástico (@showdavida) May 24, 2020

Fonte: Notícias da TV