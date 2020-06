Confira o calendário de pagamento do abono salarial do PIS/Pasep

O calendário de pagamento do abono salarial do PIS/Pasep para quem trabalhou em 2019 de carteira assinada está liberado. Com a medida os saques estarão disponíveis entre os dias 16 de junho à 31 de junho de 2021. Quer saber tudo sobre o novo pagamento do PIS/Pasep 2020/2021? Então acompanhe!

Pagamento do PIS/Pasep

A Caixa Econômica Federal é responsável por fazer o pagamento do PIS que é destinado para trabalhadores da iniciativa privada, enquanto que o PASEP é pago pelo Banco do Brasil aos servidores públicos. Porém, não são todos os trabalhadores que recebem o PIS/PASEP, existem alguns requisitos para isto, veja o que é necessário:

Ter trabalho de carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2019.

Ter uma média mensal de até dois salários mínimos

Deve ainda estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos;

Também é preciso que a empresa tenha informado os dados corretamente no sistema de Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do governo.

Quanto vou receber?

O valor que cada trabalhador recebe depende da quantidade de meses trabalhados no ano de 2018, sendo que quem trabalhou durante um mês recebe 1/12 do salário mínimo. Já quem trabalhou dois meses recebe 2/12 e assim por diante. Apenas recebe os valor total de um salário mínimo, atuais R$ 1.045, quem trabalhou os doze meses do ano.

Rede Contábil