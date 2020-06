Âncora da GloboNews dá bronca em jornalista por celular

Maria Beltrão, do Estúdio I, da GloboNews, chamou atenção ao repreender um colega ao vivo durante o programa desta terça-feira (23). Enquanto ela comentava sobre pessoas que apoiam manifestações com pautas antidemocráticas nas redes sociais com o colega Octavio Guedes, a apresentadora notou que o jornalista olhava para o celular durante a conversa. Quer assistir a GloboNews? Assine SKY TV agora mesmo!

A apresentadora falava de quem eventualmente acaba apagando um post apoiando tais atos, quando disparou para o jornalista. “Talvez por arrependimento ou perceber que é crime.. você vai me dar atenção ou vai continuar olhando para baixo como se eu não estivesse falando com você?“, diz ela para Guedes.

“Eu posso repetir exatamente o que você falou”, diz Guedes, rindo. “Repetir não é digerir. Eu como professora primária, me lembro disso. O aluno fala que pode repetir, até papagaios repetem”, afirmou. Depois do momento os jornalistas riram e Guedes disse: “Agora não vou nem piscar”. “Olho no olho!’, pediu Maria.