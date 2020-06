Luan Estilizado lança segunda parte do EP “Esquenta São João 3″

Luan Estilizado deu início a mais uma edição do seu projeto “Esquenta São João” com o lançamento do terceiro EP festivo. Trazendo músicas icônicas para reviver e relembrar o período festivo junino, o cantor não hesitou em regravar canções de grandes nomes como Rastapé e Limão com Mel.

Em sua terceira edição, o EP é composto por 10 músicas, sendo dividido em dois blocos, com o segundo volume disponível nesta sexta-feira (5), em todas plataformas digitais. Entre as faixas, estão as memoráveis “Eu Só Quero Um Xodó” e “Anjo Querubim”, que serão carros-chefes desse projeto.

Ouça “Esquenta São João 3, Ep. 2″

Gravado em Campina Grande (PB), cidade onde Luan reside, o EP traz exatamente o contexto e a necessidade de estar em casa nesse momento, mas não deixando de lado a alegria que os festejos juninos nos trazem.

Cantor, sanfoneiro e forrozeiro, Luan conta com grandes sucessos em sua carreira, como “Pindaíba” e “É Só Oi e Tchau”. Em sua trajetória musical, recebeu grandes artistas para participar de seus projetos, como Elba Ramalho, Fagner, Jorge (Jorge e Mateus), Xand, Matheus e Kauan, Dorgival Dantas, entre outros.

O novo EP de Luan Estilizado, “Esquenta São João 3, Ep. 2″ está disponível nas plataformas digitais via ONErpm e o vídeo de “Anjo Querubim” está disponível no canal de Luan no YouTube.

Assista “Anjo Querubim”

Sobre a ONErpm: A ONErpm é uma potência na redefinição da nova indústria da música e uma das empresas do ramo que mais crescem no mercado global. Com cerca de 2.500 canais do YouTube que geram coletivamente mais de 7 bilhões de views por mês, a ONErpm é uma das maiores Networks de canais do YouTube (MCN) especializada em música.

Com escritórios e estúdios em Nova York, Nashville, Miami, Atlanta, Los Angeles, São Francisco, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Goiânia, Lima, Santiago, Buenos Aires, Bogotá, Cidade do México, Kingston, Madrid, Kiev, Lagos e Moscou a ONErpm ocupa um espaço único entre gravadora tradicional e distribuidora, aproveitando de sua própria tecnologia, marketing, análise e suporte local para fornecer soluções de negócios para mais de mais de 100.000 artistas, gravadoras e criadores de vídeos em todo o mundo.