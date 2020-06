Neymar chama namorado da mãe de “viadinho”, diz que ela mentiu sobre briga e parças sugerem “castigo”!

Neymar está bastante indignado com o namorado de sua mãe, Tiago Ramos, após uma briga violenta dele com Nadine Gonçalves. O “padrasto” do jogador de futebol, que foi para o hospital após socar uma vidraça na casa da namorada, foi tópico de discussão entre o camisa 10 do Paris Saint-German e seus “parças”, durante uma transmissão privada de Twitch, plataforma de jogos online. O áudio da conversa foi divulgado com exclusividade pela coluna de Leo Dias no jornal Metrópoles.

“Me fala o que aconteceu aí, cara, que eu não tô sabendo”, pediu um dos amigos do atleta. Ele respondeu que tinha mandado um dos parças, Cristian Guedes, para a casa da mãe, para verificar se ela tinha “tomado uma pancada, qualquer coisa”.

“Tá tudo bem com a tua mãe?”, questionaram. “É, então […] O namoradinho dela, aquele ‘dá o cu do caralho’, e ele tá indo pro hospital, se operar da dor. Ele deu um soco no vidro da varanda, tá ligado a varanda da sinuca do apê? E ela fala pra mim que ele tropeçou, falaram pra Dai que ele tropeçou da escada e foi apoiar, mas da escada pro vidro que tá quebrado é muito longe, tá ligado? Vou te mandar, Pedro, a foto”, Neymar respondeu, duvidando da versão de Nadine.

Neste momento, os amigos prestaram seu apoio. “Se precisar de alguma coisa me avisa aqui, mano”, um deles disse. Os parças sugeriram um castigo para o padrasto de Neymar, e alguém acrescentou: “Não matar, pô, tirar uma onda”. Mas outro estava com vontade de soluções mais… drásticas: “Matar, enfiar o cabo de vassoura no cu dele”, se ouve no áudio.

Neymar, então, parece ter enviado uma foto do estado do vidro da sacada, e os amigos concordaram que Ramos tinha socado: “Não tem como, isso aí é soco”. “Se ele enfiou a mão aí, mano, rasgou bem”, analisaram. Alguém quis saber de quem estavam falando, e Neymar respondeu: “O namoradinho da minha mãe, o viadinho que ela tá pegando”. “O padrasto do NJ”, um dos parças tirou sarro. Confira o áudio, clicando aqui.

Entenda o caso

A noite de terça-feira (2) foi agitada no condomínio onde vive a mãe do jogador Neymar. Tiago Ramos, namorado de Nadine Gonçalves, ficou ferido após socar uma vidraça do apartamento em Santos durante uma discussão, e precisou ser levado ao hospital de ambulância, segundo informações do G1.

De acordo com as equipes médicas que prestaram os primeiros socorros, o rapaz de 23 anos sofreu graves ferimentos em uma das mãos. Após ser consultado por um ortopedista na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central, o modelo se submeteu a exames mais específicos. Ramos apresentava um corte profundo no braço, que foi, por fim, suturado. Devido à necessidade de atendimento hospitalar, Tiago foi transferido para a Santa Casa de Santos.