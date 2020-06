Saiba como se proteger de golpes durante a pandemia

A pandemia de Covid-19 gerou muita instabilidade, preocupação e vulnerabilidade entre a população. Esse contexto é um terreno fértil para golpistas, que se aproveitam da fraqueza das pessoas para enganá-las e tirar proveito financeiro. Em todo o Brasil, mais de 5 mil tentativas de golpe ocorrem por dia e, infelizmente, muitas delas com sucesso.

Para se proteger desses golpes, antes de tudo, é preciso ter discernimento em relação às informações recebidas na internet. Há muita informação falsa circulando atualmente, principalmente no WhatsApp. Parte dessas informações conduz a erros que podem ocasionar nos golpes virtuais. Geralmente, uma breve pesquisa na internet já serve para comprovar a veracidade de qualquer informação. Para isso, leia apenas as notícias em veículos de comunicação consolidados e confiáveis.

O Whatsapp ainda traz mais perigos. Ele é um aplicativo vulnerável, sendo comum haver relatos de WhatsApp clonado. Por isso, nunca forneça informações pessoais, como CPF, RG e até mesmo nome completo, pelo aplicativo – nem para seus conhecidos ou familiares, já que estes podem ter sido vítimas do golpe da clonagem.

Bancos e demais empresas também não solicitam dados pelo aplicativo. Por isso, fique atento a esses comunicados. Geralmente, as mensagens dos golpes envolvem um tom de urgência para resolver alguma situação, induzindo as vítimas a passarem informações sem pensar duas vezes. Mas, caso alguma empresa supostamente te ligue ou envie mensagens, não responda. Em vez disso, procure os canais de atendimento oficiais da empresa e verifique se o contato foi verdadeiro.

Tome muito cuidado para nunca baixar aplicativos fora das lojas oficiais do seu aparelho. Tanto a App Store, quanto a Play Store, possuem um grande filtro de segurança em seus apps. Por isso, quando algum aplicativo possui funções criminosas que podem acarretar em golpe, o download é efetuado por um link externo. Não faça isso, mesmo que alguma mensagem garanta a segurança do processo.

Os golpistas também estão utilizando mensagens que se aproveitam das vulnerabilidades sociais, oferecendo doações ou auxílios financeiros através de cadastros. Por isso, evite realizar qualquer tipo de cadastro online durante esse período difícil, a não ser de alguma instituição comprovadamente confiável. Mesmo assim, é importante checar se o site ou aplicativo é verdadeiro, pois os criminosos também criam páginas falsas idênticas às oficiais, visando roubar os dados.

Especialista em segurança virtual do Guia55, Rubens Alves ressalta a importância de alterar todas as senhas utilizadas caso perceba que realizou algum cadastro suspeito recentemente. Além disso, Alves também listou uma série de sinais que podem indicar que o seu aparelho de celular foi clonado ou está sendo vítima de algum vírus:

Celular esquentando demais sem motivo

Bateria acabando muito mais rápido do que o normal

Aparelho falha ao executar ações básicas

O celular executa ações sozinho, sem que você aperte nada

Quantidade exagerada de chamadas recebidas de números estranhos

Nesse caso, o ideal é fazer uma formatação completa no smartphone. No mais, tome cuidado para manter o seu aparelho funcionando sempre com a versão mais recente do sistema operacional, pois isso fornece uma camada extra de segurança.