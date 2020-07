BB paga abono Pasep com final de inscrição zero

Correntistas e poupadores do Banco receberam no último dia 30.

O Banco do Brasil (BB) realiza, a partir desta quinta, 16, o pagamento do abono salarial a 150 mil trabalhadores vinculados ao Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), com final de inscrição 0 (zero). No total, serão disponibilizados R$ 140 milhões a não correntistas do Banco.

O beneficiário pode optar por realizar transferência (TED) para conta de mesma titularidade em outras instituições financeiras nos terminais de autoatendimento do BB ou no portal www.bb.com.br/pasep, ou ainda efetuar o saque nos caixas das agências. Os bancos têm recomendado fortemente aos seus clientes que, durante o período da pandemia do coronavírus, busquem preferencialmente o atendimento pelos canais digitais.

Para o exercício 2020/2021, o BB identificou abono salarial para 2.712.900 trabalhadores vinculados ao Pasep, totalizando R$ 2,57 milhões. Desse montante, aproximadamente 1,2 milhão são correntistas ou poupadores do BB e aqueles com final de inscrição de 0 a 4 receberam seus créditos em conta antecipadamente no dia 30 de junho, no montante de R$ 580 milhões.

Veja abaixo o cronograma de pagamentos do exercício 2020/2021:



E quem não sacou o abono do ano passado?

Cerca de 360 mil trabalhadores não sacaram o abono Pasep referente ao exercício 2019/2020, pago até 29 de maio de 2020. De acordo com a Resolução Codefat nº 838, de 24 de setembro de 2019, esses recursos ficam disponíveis para saque por cinco anos, contados do encerramento do exercício, portanto, até junho de 2025.

Os abonos não sacados são disponibilizados automaticamente para o próximo exercício, sem necessidade de solicitação do trabalhador.



Cotas do Fundo PIS-Pasep

A MP 946, editada em abril deste ano, transferiu para o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) o patrimônio do Fundo PIS-Pasep, mantendo as cotas individuais dos participantes.

O Fundo PIS-Pasep era composto por cotas de trabalhadores cadastrados nos programas até a data de 04/10/1988 e que, até o dia 31 de maio deste ano, ainda não tinham sacado o seu saldo.

Até a extinção do Fundo, o BB administrava 1,39 milhão de cotas do Pasep, no total R$ 4,53 bilhões.

Assessoria Banco do Brasil