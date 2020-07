Cidadãos brasileiros precisam de visto para entrar nos EUA?

Com cidades famosas como Nova York, Washington, Los Angeles e Chicago e monumentos emblemáticos como a Ponte Golden Gate, o Monte Rushmore e a Estátua da Liberdade, os Estados Unidos da América são um destino de férias popular para os brasileiros. Em 2018, mais de 2,2 milhões de pessoas visitaram os EUA do Brasil.

Seja o destino Las Vegas, Havaí ou Nova Orleans, os visitantes dos EUA devem ter autorização para entrar no país. Para cidadãos brasileiros, isso significa solicitar um visto americano.

Para férias, os brasileiros devem obter o visto B-2, que cobre visitas para fins de turismo. As visitas de negócios, por outro lado, exigem um visto B-1. Em muitos casos, os visitantes receberão vistos B-1 / B-2 combinados, que cobrem os dois propósitos.

Quão fáceis são esses vistos de obter e como você pode se inscrever desde o Brasil? Os brasileiros são elegíveis para o sistema de isenção de visto ESTA? E qual é o período máximo de tempo que pode ficar nos EUA? Todas essas perguntas importantes são respondidas abaixo.

Os brasileiros podem se solicitar o ESTA?

O ESTA (traduzido Sistema Eletrônico de Autorização de Viagem) é um sistema on-line para que os viajantes no programa de isenção de visto registrem seus dados, a fim de obter permissão para entrar nos EUA sem visto.

O ESTA é necessário apenas ao entrar nos EUA por via aérea ou marítima. Ao atravessar as fronteiras terrestres do Canadá ou do México, ele não é obrigatório, embora seja necessário preencher um formulário em papel I-94W.

Somente cidadãos de países isentos de visto podem solicitar o ESTA. O Brasil não está na lista de isenção de visto, portanto, como regra geral, os cidadãos brasileiros não podem obtê-lo e conseguir a entrada sem visto. Em vez disso, devem solicitar um visto B-1 / B-2 ou B-2 para os EUA.

No entanto, muitos brasileiros fazem uma pergunta razoável: como solicitar o ESTA com dupla cidadania ?

Os cidadãos brasileiros que possuem uma segunda cidadania podem ser elegíveis para o ESTA se sua outra nacionalidade for elegível, ou seja, se o país estiver na lista de isenção de visto.

Eles devem possuir um passaporte emitido por esse país elegível e usar os detalhes desse passaporte para se registrar no sistema ESTA online.

Quão Difícil é para um Brasileiro Obter um Visto Americano

Não é difícil obter um visto de não-imigrante para os Estados Unidos da América. Para se inscrever, é necessário ir a uma embaixada ou consulado dos EUA.

No Brasil mesmo, a embaixada dos EUA está localizada em Brasília, enquanto os consulados dos EUA podem ser encontrados em Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Cada um deles tramitam vistos.

Para se inscrever, o cidadão brasileiro deve preencher o formulário de inscrição DS-160 on-line e escolher a cidade onde deseja participar de uma entrevista pessoal.

Juntamente com o formulário, o solicitante deve fornecer seu passaporte brasileiro e uma fotografia em estilo de passaporte, tirada nos últimos 6 meses, que atenda aos requisitos estabelecidos pelo Departamento de Estado. Uma taxa também deve ser paga.

Se o passaporte estiver danificado, é altamente recomendável substituí-lo antes de iniciar o processo de solicitação de visto, pois um passaporte danificado pode levar a atrasos.

Os solicitantes precisarão marcar uma entrevista no Centro de Serviço do Solicitante (CASV, sigla em inglês) e na embaixada ou consulado mais próximo.

Há exceções para solicitantes brasileiros com menos de 14 anos ou mais de 79 anos, que podem pular à entrevista, a menos que tenham sido previamente recusados.

Todos os outros solicitantes devem comparecer pessoalmente e levar os seguintes documentos:

Passaporte atual

Quaisquer passaportes antigos e vistos anteriores

Outros documentos que comprovam seus vínculos com o Brasil, como declarações fiscais, extratos bancários, certidões de casamento, certidões de nascimento, etc.

Uma vez que a entrevista seja concluída, a embaixada ou consulado irá emitir o visto para os EUA.

Indivíduos com uma segunda cidadania que podem se inscrever no ESTA podem fazer isso preenchendo um simples formulário on-line. O sistema ESTA é automatizado e nenhuma entrevista é necessária.

Quanto Tempo Leva para Obter um Visto Americano Desde o Brasil

Na maioria dos casos, os solicitantes brasileiros receberão seu visto B-1 / B-2 ou B-2 para os EUA dentro de 10 dias úteis. Em alguns casos, pode demorar um pouco mais.

No caso de solicitações ao ESTA, a autorização de viagem é enviada por e-mail, geralmente dentro de algumas horas após o pedido. É praticamente certo que ele será recebido dentro de 3 dias úteis.

Quanto tempo um brasileiro pode permanecer nos EUA?

Os vistos B1 / B2 podem permitir uma estadia máxima de 180 dias nos Estados Unidos. No entanto, ao chegar aos EUA, o agente do CBP (Proteção de Alfândega e Fronteiras) que processa a entrada do viajante brasileiro provavelmente definirá uma permissão mais curta com base no motivo da visita do indivíduo.

Um brasileiro com dupla cidadania que usa seu outro passaporte para solicitar a isenção de visto ESTA para os EUA pode permanecer no país por até 90 dias.