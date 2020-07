No Dia da Saúde Ocular, celebrado em 10 de julho, a Referência Técnica da oftalmologista do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), José Antônio dos Santos, alerta sobre cuidados com a saúde dos olhos, principalmente durante a pandemia da Covid-19, já que a conjuntivite também é um dos sintomas da doença. O médico ressalta que frequentemente chegam casos de pacientes com algum problema nos olhos e faz alguns alertas já que no primeiro semestre deste ano (janeiro a junho), foram registrados no pronto socorro do hospital cerca de 250 atendimentos com sintomas de conjuntivite.

“Um dos sintomas da Covid-19 é a conjuntivite, o vírus ataca as vias respiratórias através do canal lacrimal, por isso, é importante que o profissional aconselhe o paciente durante consulta a realizar o teste para detectar se a conjuntivite está relacionada com o coronavírus. Evitar a automedicação e procurar ajuda do especialista é fundamental”, salientou o oftalmologista.

Como as partículas do vírus são espalhadas no ar, elas penetram no corpo de outras pessoas pela boca, nariz ou olhos que passam a ficar infectadas também. O médico ressalta que assim como a proteção das mãos, nariz e boca, os olhos também merecem cuidados especiais. “Lavar as mãos, usar lenço descartável, evitar tocar nos olhos, nariz e boca antes de limpar as mãos, são alguns cuidados que devemos adotar”, disse José Antônio dos Santos.

Outro alerta é para aqueles que usam lentes de contato e óculos de grau. “Esses objetos são pessoais e a higienização deles devem ser realizadas de forma correta. Se puder trocá-las pelo óculos de grau é ainda melhor porque ele protege os olhos de gotículas respiratórias infectadas, formando uma barreira”, finalizou o médico.