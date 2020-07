O sucesso dos eSports: Jogar videogames já foi considerado coisa de criança, mas hoje seus eventos movimentam milhões de dólares

Os chamados eSports (ou “esportes eletrônicos”) são competições esportivas usando videogames. Esse tipo de esporte está em ascensão e isso é um fato.

As competições que até o início dos anos 2000 eram, basicamente, regionais e amadoras se transformaram em grandes eventos com distribuição de prêmios milionários. Os jogadores, que há 15 ou 20 anos atrás, eram considerados apenas “nerds” fanáticos por videogames passaram a ser considerados atletas profissionais respeitados e com contratos e patrocínios milionários. Os melhores atletas, inclusive, possuem milhões de seguidores na internet e são idolatrados por seus fãs. Atualmente, os eSports movimentam um mercado com receita superior a 1 bilhão de dólares e com uma audiência acumulada superior a 400 milhões de espectadores.

Devido a esse sucesso todo, diversos sites dedicados a análise do mercado de apostas esportivas, como o www.betsonly.net, têm publicado guias sobre como apostar em eSports. Nos próximos parágrafos tentaremos explicar, de forma sucinta, alguns dos motivos que levaram ao crescimento dos eSports.

Um dos principais fatores que levaram a popularização dos eSports foi o surgimento e a popularização da internet banda larga a partir do início dos anos 2000. Nessa época surgiram as primeiras “lan houses”, o que permitiu que cada vez mais pessoas tivessem acesso à internet de alta velocidade. Isso, por sua vez, permitiu que, pela primeira vez na história, jogadores do mundo todo pudessem jogar um contra o outro, via internet. Os jogos de combate direto, em que um jogador enfrenta de forma direta o outro para ver quem é o “melhor”, já eram populares desde os anos 1990 devido a títulos como “Mortal Kombat” e “Street Fighter”. Contudo, até então esses jogos tinham que ser jogados de forma presencial, por jogadores que estivessem no mesmo lugar. A partir dos anos 2000, se tornou possível jogar contra jogadores no outro lado do planeta, por exemplo. Não só isso. A popularização da internet fez com que jogadores do mundo todo pudessem, também, assistir à partidas de eSports, ao vivo, em qualquer lugar do planeta. Isso, também, contribui grandemente para a popularização desse tipo de esporte.

Outro fator que ajudou, e muito, no crescimento dos eSports foi o aumento significativo nas recompensas oferecidas para os atletas mais bem-sucedidos. Se em seu início, os eventos de eSports eram amadores com premiações baixíssimas ou mesmo simbólicas, hoje os principais eventos do mundo oferecem prêmios milionários a seus vencedores. Eventos como o “The International” de 2019, por exemplo, que ofereceu US$34 milhões em prêmios, a maior premiação oferecida por um evento de eSports em toda a história.

E não apenas isso. Jogadores de eSports são considerados atletas profissionais e muitos deles possuem contratos com equipes para jogar por elas em diversos eventos mundo a fora e durante o ano todo. Assim, como um jogador de basquete ou futebol, esses jogadores de eSports vivem do esporte e ganham muito bem, por sinal.

Além disso, assim como atletas de outros esportes, os atletas de eSports também possuem uma “fan base”, ou seja, um grupo de pessoas que acompanham de perto e avidamente seu trabalho.

Por isso, esses atletas assinam contratos para representar ou endossar marcas, seus perfis em redes sociais são seguidos por milhões de pessoas e suas transmissões, via live streaming, são acompanhadas por um número enorme de fãs. Claro que tudo isso, faz com que mais e mais pessoas queiram se tornar atletas de eSports. Já que, aquele garoto que adora jogar videogames sabe que, atualmente, se ele for muito bom nisso, ele pode viver, e muito bem, de jogar videogames. Isso tem feito com que cada vez mais jovens se interessem e acompanhem os eSports.