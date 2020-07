Os mais polêmicos aplicativos espiões

Quando se fala em aplicativo espião, muitas pessoas o associam com spyware, termo utilizado na informática para um programa malicioso que infecta seu computador ou celular e coleta suas informações para fins maliciosos. Geralmente, ele funciona de modo invisível, o que torna difícil encontrar o programa.

Apesar dos aplicativos espiões terem funções semelhantes, vamos entender mais detalhes e o que é permitido.

Neste artigo, ainda veremos alguns desses aplicativos espiões e como eles funcionam.

POLÊMICOS APLICATIVOS ESPIÕES

Apesar de algumas pessoas associarem o termo aplicativo espião com algo negativo, um aplicativo espião é legal e pode ser usado. A ideia do aplicativo é monitorar as atividades do celular de outra pessoa. Geralmente, ele é utilizado para monitorar: crianças, idosos e empresas. Além disso, alguns casais optam por monitorar seu parceiro.

Isto não significa que você pode usar esses aplicativos em qualquer dispositivo. O aplicativo só é permitido se a pessoa que está sendo monitorada souber disso; caso contrário, isso pode ser considerado invasão de privacidade.

Devido a isto, esses aplicativos são considerados polêmicos por muitos, mas, como vimos, são aplicativos legais e podem ser uma boa ajuda para a segurança da família.

EXEMPLOS DE APLICATIVOS ESPIÕES

Há uma infinidade de aplicativos que dizem monitorar outros dispositivos. Apesar de eles serem permitidos, tome cuidado com a sua escolha, pois nem todos funcionam tão bem.

As funções nos aplicativos são bem similares; o que varia muito são as recomendações, a facilidade de uso, a eficácia e se é de uma empresa confiável. Analisando estes fatores, é possível ter uma visão de qual aplicativo espião escolher.

Como exemplo, vamos citar alguns desses aplicativos disponíveis no mercado:

Bruno Espiao : Este é um aplicativo espião famoso no mercado. É possível monitorar vários recursos no aparelho, inclusive ligar a câmera do usuário sem que o mesmo perceba.

Spyzie: Este é outro aplicativo eficaz no monitoramento de dispositivos. Ele é capaz de monitorar até mesmo o consumo da internet de outros dispositivos.

XnSpy: Este aplicativo permite controlar remotamente outro aparelho e até mesmo escutar os arredores do aparelho.

Hoverwatch: Este aplicativo é uma ferramenta que atende a múltiplas plataformas, funcionando muito bem em computadores também.

mSpy: Este é o melhor aplicativo espião . Além de ser um aplicativo fácil de instalar e usar, você ainda conta com uma equipe disponível 24 horas por dia para te ajudar. O aplicativo possui um painel fácil para monitorar os dispositivos cadastrados e conta com uma série de recursos exclusivos. Este é o mais confiável e indicado, muito recomendado por empresas e pessoas no geral.

CONCLUSÃO

Os aplicativos espiões são uma ótima ferramenta para monitorar outros dispositivos, desde que sejam usados da maneira correta e de forma legal. Apesar de algumas pessoas os considerarem polêmicos, seu propósito é monitorar e eles podem ser muito úteis para empresas e para a proteção familiar.

Apesar disso, se você quiser ter segurança na hora de escolher um aplicativo, que seja confiável, simples e fácil de usar, indicamos o mSpy.

Portanto, se você não quiser criar polêmica, opte pelo melhor aplicativo espião: o mSpy.