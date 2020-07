SBT lamenta profundamente o falecimento do diretor Del Rangel

No SBT, sua primeira passagem se deu em 1994 quando fora escalado por Nilton Travesso para ser um dos diretores de novelas, ao lado de Henrique Martins. Juntos fizeram os sucessos de Éramos Seis, As Pupilas do Senhor Reitor, Sangue do Meu Sangue, Razão de Viver, Os Ossos do Barão, entre outras, além de Teleteatro e A Justiça dos Homens.