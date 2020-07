Simpsons ‘previu’ nota de R$ 200 em episódio de 2014

Diversas notas da nova cédula aparecem em cenas de tentativa de suborno a Homer

A série “Os Simpsons” “previu” a nota de R$ 200. A nova cédula foi aprovada pelo Conselho Monetário Nacional e anunciada pelo Banco Central nesta quarta-feira (29), mas a animação “adivinhou” a existência da nota seis anos atrás.

Uma pasta lotada de cédulas de R$ 200 é exibida durante o 16º episódio da 25ª temporada da animação e foi ao ar em 2014. Em “You Don’t Have to Live Like a Referee” (“Você Não Precisa Viver como um Árbitro”), Homer se torna árbitro da Copa do Mundo e passa por diversos testes de suborno durante viagem pelo Brasil.

Em um desses testes, oferecem ao pai da família Simpsons uma pasta lotada de notas de R$ 200, mas Homer nega. As cédulas aparecem em vários outros momentos.

No mesmo episódio, os roteiritas também “previram” a derrota do Brasil para a Alemanha após a lesão do seu maior craque.

A nova cédula deverá entrar em circulação no final de agosto e terá estampado um lobo-guará. A imagem será divulgada somente no fim de agosto, quando começará a circular.

O anúncio do lançamento da nova nota provocou vários memes nas redes sociais.

Previsões de Simpsons

Outros episódios de “Os Simpsons” viraram alvo de comentários e brincadeiras por mostrarem situações que depois aconteceram de verdade, como a eleição de Donald Trump. Outra cena foi comentada por “prever” a compra da Fox pela Disney.