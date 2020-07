Xororó conta que guarda mágoa de apresentador que expulsou Sandy e Junior

Cantor surpreende ao relembrar história do passado: ‘São essas mágoas que realmente ficam’

O cantor Xororó fez uma revelação inesperada sobre o passado. Ele contou que um apresentador já expulsou seus filhos, Sandy e Junior Lima, e a equipe deles de seu programa quando a dupla era criança. Em uma declaração no documentário Sandy e Junior – A História, ele contou que ainda guarda mágoa deste episódio triste da história dos filhos.

Porém, Xororó não revelou a identidade do apresentador. Ele apenas contou a história do que aconteceu e como se sentiu com tudo isso.

“Fala de mim, mas falar do meu filho não. Eu não perdoo, não. Tem umas mágoas do passado que não vão passar. O cara chegou e falou: ‘Peraí, por causa de Sandy e Junior tem segurança aqui? Aqui não tem bandido, pode sair todo mundo. Não quero saber de segurança aqui! Pode ir embora. E outra coisa: fala para os artistas que podem ir embora também’”, comentou.

Então, ele disse que ficou sabendo da história pela esposa, Noely Lima. “Quando a Noely ligou contando isso, me subiu o sangue de uma tal maneira. Fiquei tão nervoso que aí, no dia que eu fui na emissora para fazer outro programa, a pessoa estava lá. Eu chamei o segurança e falei: ‘Fica perto de mim, segura a onda’”, disse ele, que ainda completou:

“Mas depois eu pensei: O que estou fazendo? Sou um artista também, não posso’. Fiquei tão revoltado, porque o que ele fez, expulsar meus filhos de lá, são crianças, né? Fazer isso com criança… São essas mágoas que realmente ficam. Desculpa, mas mexer com o filho da gente não pode. Você se agiganta, você vira bicho”.

Fonte: marciapiovesan