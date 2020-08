11 famosos que odiaram as comidas que provaram na TV

Os famosos provam: nem os atores mais consagrados da televisão e do cinema conseguem disfarçar bem quando a comida não está boa. Ao provarem receitas muito exóticas ou ingredientes de que não são muito fãs, essas 11 celebridades entregaram tudo – e literalmente fizeram “cara de quem comeu e não gostou”. Confira.

Gafes dos famosos: comeram e não gostaram

Convidado para provar um petisco diferentão no “Mais Você”, Michel Teló ficou literalmente sem palavras ao reagir e deixou apenas o climão em silêncio. A ideia da receita era criar um “bacon de coco” – uma combinação de ingredientes que, misturados a lascas da fruta, imitariam fatias de bacon fritas. “Me engana que eu gosto”, já adiantou Ana Maria antes mesmo de provar o petisco.

Enquanto Teló provava a receita em silêncio, Ana Maria já deu a sentença: “É, não dá muito certo, não”. O sertanejo ainda ainda tentou consertar, mas a apresentadora evitou. “Eu estava tentando ser legal. Se quer bacon tem que fazer um bacon mesmo”, emendou o sertanejo. Sinceridade é tudo, né?

O programa “Bela Cozinha”, comandado por Bela Gil, rendeu diversos momentos icônicos de constrangimento dos famosos – um dos melhores foi no episódio com Carolina Dieckmann. A atriz foi convidada a provar um doce de goiabada, mas o que apresentadora não sabia é que ela odeia tanto a fruta quanto o doce.

Carolina até deu uma garfada em silêncio, mas ao responder Bela foi categórica: “Eu odeio goiaba”, disse a atriz. A apresentadora ainda tentou falar sobre os malefícios do açúcar, explicando que o ingrediente dá uma derrubada no ânimo após a ingestão. “Eu não acho, Bela. Açúcar só me faz bem”, completou a atriz. É, não deu.

Simone e Simaria

Simone e Simaria participaram do quadro “Cozinha Supresa”, da Eliana, e foi até difícil saber quem odiou mais o prato, a dupla ou a apresentadora. A receita à base de ampulária, uma espécie de lesma, não agradou o paladar de ninguém. “Tem um cheiro de ovo fedorento isso aqui”, disse Simaria.

A chef até tentou convencer as três a darem uma chance, mas não rolou. “Não consigo, não dá. A gente não vai comer isso, obrigada”, comentou Eliana. “Leva embora”, completou Simone.

Tom Brady

Astro do futebol americano – e marido de Gisele Bündchen -, Tom Brady teve surpresa ao participar do talk show de Stephen Colbert. O atleta NUNCA tinha experimentado um morango na vida e disse que odiava até o cheiro, mas foi “forçado” a dar uma mordida em um.

A expressão ao experimentar a fruta entregou o desgosto e, no fim, ele disse que “não era tão horrível”. Depois do sofrimento para engolir, Brady ainda mandou o recado: “Mãe, está feliz? Depois de todos esses anos”, brincou.

Servir um prato para Ana Maria Braga deve ser uma tarefa tensa, ainda mais quando é um dos favoritos da apresentadora. Foi o que rolou com Lorhana, participante do quadro “Jogo de Panelas” que foi convidada para tomar o tradicional café da manhã. A jornalista preparou uma sobremesa árabe típica, que evitou até dar opinião.

“Vamos mudar de assunto?”, disse Ana Maria após experimentar a receita. A jornalista até tentou consertar, mas tinha muito o que dizer. “É um dos meus pratos prediletos, mulher. Nós vamos fazer um ataif aqui e a gente te convida, tá?“, comentou a apresentadora. Puxado.

Ratinho

Outro artista surpreendido – para o mal – no programa de Eliana foi Ratinho. Além de ter odiado o sabor, odiou mais ainda saber qual era o ingrediente surpresa. A chef Andrea Pimentel preparou um prato oriental exótico, feito à base de ânus de pato.

“Ah, não. Não é bom, não”, disse Ratinho abandonando os talheres e até tirando um pouco de comida da boca com o guardanapo. A cara dele ao descobrir o que estava comendo também foi impagável. “Eu não gosto de carne de pato”, disse no final.

Jimmy Kimmel e Jessica Chastain

Já ouviu falar de uma fruta chamada durian? Comum na Ásia, ela lembra a aparência de uma jaca, mas faz parte da família de plantas do quiabo – e tem um sabor MUITO peculiar. O alimento é um dos favoritos da atriz de “Histórias Cruzadas”, Jessica Chastain, que levou uma durian para o programa de Jimmy Kimmel – ele não curtiu muito.

O apresentador começou a passar mal só de cortar e sentir o cheiro, que lembra um queijo muito forte. Ao provar o prato, momentos de tensão. “Isso está em uma linha entre o horroroso e o delicioso”, disse.

Margot Robbie

A atriz de “Esquadrão Suicida” criou uma leve rixa com o público britânico ao fazer cara feia para a cerveja local que experimentou. A atriz tomou um pouco da XXXX Gold, uma cerveja australiana – que ela amou -, e criticou uma John Smith’s, uma das bebidas mais populares do Reino Unido.

“Isso é horrível. Muito ruim. Era para ser uma cerveja boa? Sem querer ofender”, comentou a atriz.

Nicole Kidman

Uma das grandes estrelas de Hollywood, Nicole Kidman também fez a sincerona ao experimentar um prato preparado no programa de Ellen DeGeneres. A atriz experimentou uma foccacia preparada pela chef Giada De Laurentiis e não gostou.

Assim que ela mordeu o pão ficou visível que estava bem borrachudo e Nicole confirmou a percepção do público. “Nossa, está meio duro”, disse, rindo e fazendo um esforço para mastigar.

Patricia Poeta

Quem não é fã de carna muito mal passada vai se identificar com a expressão de Patricia Poeta ao provar um bife no “Mais Você”. No corte, o público já notou que o pedaço estava bem vermelho por dentro – fato que foi confirmado e comentado pela jornalista. “Prefiro mais rosinha”, disse.

O momento rolou em 2019 e viralizou nas redes sociais. Depois de mastigar muito, Patricia mandou um “que delícia”, mas a expressão dela não convenceu muita gente.

Tais Araújo

Por fim, em um dos momentos mais icônicos do “mais Você”, Tais Araujo já odiou o prato antes mesmo de comer e não quis nem experimentar de jeito nenhum. “Só vou olhar e bater palma”, avisou a atriz. “Nunca vi você convidar alguém para comer na sua casa e a pessoa chegar e dizer que não gosta”, comentou a apresentadora, que não sabia que Tais não iria comer.

“Por que você não falou que não comia abóbora?”, questionou a apresentadora, que deu uma cutucada na equipe de produção por estar por dentro da informação. “Nunca imaginei que ia ter abóbora às oito da manhã, mas tudo bem, é problema meu, não de vocês”, brincou Taís.

