Arquidiocese de Olinda e Recife emite nota sobre aborto em criança de 10 anos

A Arquidiocese de Olinda e Recife voltou a reafirmar a posição contrária da Igreja em relação ao aborto de um bebê de 22 semanas em uma menina de 10 anos, vítima de estupro. A garota natural de São Mateus (ES) foi submetida ao procedimento neste domingo (17), em um hospital público, na capital perambucana.

Em nota, o arcebispo, dom Fernando Saburido, condena “a violência do tio que vinha abusando de uma criança indefesa, culminando com violento estupro” e o gravíssimo crime do aborto. O prelado enfatiza que “todo o esforço deveria ser voltado para a defesa das duas crianças, mãe e filha”.

“Infelizmente, Recife está criando fama de ‘capital do aborto’ e precisamos ‘combater o bom combate’ para mudar essa triste fama. Solidarizo-me com as tantas vozes que se levantaram contra esse vergonhoso e lamentável acontecimento”, escreve o religioso.

Na noite do domingo, dom Saburido já havia divulgado um vídeo repudiando as violências praticadas contra as crianças, destacando que “a Igreja defende a vida em qualquer circunstância” e intercedendo para que os profissionais de saúde envolvidos no caso se sensibilizassem e não realizassem o aborto.