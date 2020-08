Uma menina de três anos foi lançada ao ar em um festival de pipas, que aconteceu em Taiwan, neste domingo, 30. As imagens mostram a criança enrolada na cauda do objeto e sendo jogada para cima com a força do vento. As informações são da BandNews TV.

A menina sofreu cortes superficiais e passa bem. As atividades no festival, que acontece em uma cidade a 80km da capital Taipei foram suspensas.

Fonte: Band