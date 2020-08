BB renegocia mais de R$ 7 milhões em dívidas, por meio de assistente virtual

Solução é inédita no mercado financeiro nacional e está em funcionamento desde o início de agosto

Os clientes do Banco do Brasil já podem renegociar suas dívidas, de forma totalmente digital, por meio de um assistente virtual na API do WhatsApp Business.

A API do WhatsApp Business permite a comunicação de empresas de médio e grande porte com os seus clientes através do WhatsApp.

A solução, inédita no mercado financeiro nacional, faz uso de inteligência artificial e contabiliza mais de R$ 7 milhões renegociados, desde o início do mês de agosto, quando entrou em funcionamento pleno. Sem necessidade de acionar atendente, cerca de 800 acordos de clientes Pessoas Físicas foram firmados exclusivamente com o assistente virtual.

“A ferramenta está disponível para os clientes que possuem operações com pagamento atrasado e que entram em contato com o BB pelo WhatsApp. Usando inteligência artificial e um fluxo simples e intuitivo, a solução possibilita a renegociação de operações de até R$ 1 milhão. Se o cliente for público-alvo, serão ofertadas três opções para solução de sua dívida”, explica Ronaldo Ferreira, diretor de reestruturação de ativos operacionais.

Além da simplicidade da ferramenta, o volume operacionalizado em poucos dias também decorre do uso mais intensivo de soluções móveis de atendimento bancário, nesse período de pandemia e restrições de mobilidade. “Entre abril e agosto, por exemplo, destacamos o atendimento via WhatsApp que apresentou aumentos expressivos, com quase 5 milhões de pessoas atendidas pelo canal. Agora, o BB é o primeiro banco do país a oferecer mais essa possibilidade, do assistente virtual para renegociação, e com ele, temos expectativa de renegociar mais de R$ 100 milhões, até o fim do ano”, completa Paula Sayão, diretora de negócios digitais.

Para utilizar a funcionalidade, basta que o cliente acesse o WhatsApp do BB, pelo número (61) 4004-0001, converse com o assistente virtual sobre renegociação de dívidas, ou envie a palavra #renegocie. Em seguida, o assistente virtual identifica quais ofertas de renegociação estão disponíveis para esse cliente e, ao escolher uma delas, o cliente já fecha o negócio e recebe o boleto no próprio WhatsApp. Durante o processo, há a opção de pedir para conversar com um atendente.

Para fazer uso da solução, o dispositivo móvel do cliente deve estar liberado para transações pelo WhatsApp.

A ferramenta permite ainda cancelar acordo realizado, emitir segunda via de boleto de renegociação e liquidar acordos de forma antecipada.