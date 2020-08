Bingo – Redescobrindo o significado da vida através de atos simples

Jogar bingo vai muito além de cobiçar um prêmio ou viver um momento de euforia. Jogar bingo significa preservar as raízes da fraternidade entre os povos, quando todo mundo incorpora o que alguém descobriu de bom. Isso é a evolução do inconsciente coletivo. Jogar bingo significa não deixar morrer a inocência da sua criança interior que vê a vida como uma brincadeira.

Jogar Bingo significa que no seu entendimento não viemos ao mundo somente para nascer, estudar, casar, trabalhar e morrer, mas também viemos para nos divertir. Jogar bingo é como dançar em uma festa, tocar um instrumento para os amigos ou fazer um turismo. Significa que por meio do belo, do lúdico e da surpresa, trazemos um tempero delicioso aos nossos dias e entendemos que vale a pena viver.

O bingo desde os primórdios até a era digital

O bingo trata-se de um jogo que surgiu na Itália no século XVI e desde então vem sendo disseminado nos quatro cantos da terra. O jogo é composto de bolas e cartelas com números escritos.

O representante da casa de bingo retira uma bola de dentro de um recipiente e anuncia o número contido nela enquanto os apostadores escutam e marcam estes números em suas cartelas nos casos de coincidir de havê-los.

Na cidade de Genova, os políticos tinham o costume de escolher os políticos por meio de sorteio durante o final da Idade Média. Em 1530, adaptaram a ideia para a realização de um jogo parecido com loteria. Este jogo acontecia todo sábado e se chamava Lo Gioco del Lotto.

Junto com a sua popularização, o Bingo foi ganhando novas versões nos diversos países que foi sendo incorporado. Estas mudanças se relacionam à quantidade de números sorteados, quantidade e disponibilidade de números nas cartelas, modo de marcar os números, ou seja, às vezes ganha quem marca toda cartela, às vezes ganha quem marcou somente os números das extremidades, ou linha reta, ou diagonal… Depende da regra estabelecida por cada casa de bingo ou casino online que oferece este jogo sensacional.

Felizmente, nos dias atuais, além de você poder jogar em bingos que são organizados em sua comunidade, é possível desfrutar deste prazer a qualquer hora ou lugar onde se tenha disponível um dispositivo eletrônico com acesso a uma internet razoável.

Como fazer para participar do jogo de bingo pela internet?

Para jogar bingo online, basta você encontrar a melhor casa de bingo que o ofereça, se cadastrar, depositar o dinheiro da compra de suas cartelas e divertir-se.

Nos jogos de bingo online, os números são gerados por um software especial que gera números aleatórios. Desta forma é impossível haver qualquer tendenciamento ou desonestidade tanto nos jogos de bingo como em qualquer outro jogo de cassino online.

Mesmo assim, especialistas no assunto acreditam que na hora de jogar, você terá maior probabilidade de ganhar se escolher uma sala de bingo que não esteja muito lotada.

Importante salientar que os jogos de bingo estão disponíveis no modo de demonstração no caso de você querer jogar gratuitamente antes de comprar cartelas.

Fique atento também às ótimas promoções, cartelas grátis, bônus e todo tipo de presente que os cassinos online oferecem a fim de estabelecer uma conexão amigável com os jogadores.

Pense também que assim como você investiu, você também irá receber prêmios. Escolha um cassino que ofereça uma forma de pagamento conveniente para você, vai que de repente ganhe um jackpot, ou seja, um prêmio acumulado bem interessante!

Sobre a legalidade dos cassinos online no Brasil

Fique à vontade para apostar e receber prêmios não somente dos jogos de bingo, mas como de qualquer outro jogo de cassino online. Isto porque a lei de proibição se aplica somente a casinos físicos. Os cassinos online por ter sede no exterior, obedecem a lei daquele país, portanto, com toda tranquilidade entoe o grito da vitória: Bingo!

Agora é possível para todos se divertirem e ganharem dinheiro ao mesmo tempo. É a era dos cassinos online revolucionando a economia brasileira e quebrando o monopólio dos jogos de apostas restritos apenas à loteria federal.

Divirta-se com responsabilidade e muita sorte!