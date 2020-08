Cerca de 100 cabeças de gado morrem após frio de 9°C em MT

A chegada da massa de ar frio que derrubou as temperaturas em todo o país causou prejuízo para os pecuaristas de Mato Grosso. No município Reserva do Cabaçal, a 412 km de Cuiabá, cerca de 100 cabeças de gado morreram na madrugada desse sábado (22), conforme levantamento preliminar feito pelos próprios fazendeiros em um raio de 5 km.