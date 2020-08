Chadwick Boseman, o Pantera Negra da Marvel, morre aos 42 anos

Os fãs da Marvel estão em choque. O ator Chadwick Boseman, conhecido por ser o Pantera Negra, morreu aos 42 anos.

A notícia pegou os fãs de surpresa na noite do dia 28 de agosto. Inicialmente, muitos acharam que se tratava de um notícia falsa.

Porém, as páginas nas redes sociais do ator confirmaram a morte. O ator de Pantera Negra lutava contra um câncer desde 2016, justo quando fez a estreia no universo Marvel, no longa Capitão América: Guerra Civil.

A informação é de que Chadwick Boseman lutava contra um câncer no cólon. O fato explica imagens em que o ator aparece bastante magro, o que chegou a preocupar os fãs nos últimos anos.

“Chadwick foi diagnosticado com um câncer no cólon de estágio 3 em 2016 e batalhou nos últimos 4 anos, até que o câncer avançou para o estágio 4. Um verdadeiro guerreiro, Chadwick enfrentou tudo e trouxe muitos filmes que vocês amam muito”, diz o comunicado.

A nota afirma que o ator da Marvel estava em tratamento enquanto filmava de “Marshall até Destacamento Blood”. Este último foi lançado em 2020 pela Netflix.

Além disso, o eterno Pantera Negra morreu em sua casa, com a família e a esposa, a cantora Taylor Simone Ledward.

“Foi a honra da vida dele dar vida para o Rei T’Challa em Pantera Negra”, afirma ainda a publicação. No fim, a família agradece o carinho dos fãs.