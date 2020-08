Rafaella Santos, irmã de Neymar, e o atacante Gabigol se separaram mais uma vez, segundo informações do colunista Leo Dias, do Metrópoles. Além disso, ele diz também quem seria a suposta pivô da separação. Trata-se da DJ Allana, affair antigo do atleta.

Allana teria começado a se relacionar com o atacante do Flamengo no ano passado, quando ele ainda estava com Rafaella. A DJ já chegou até a ser convidada pelo jogador para assistir partidas do Flamengo, sua equipe atual, no camarote.

Leo Dias diz também que o novo término teve decisão de Rafaella, que estava incomodada com as constantes festas que Gabigol tem realizado tanto em sua mansão no Rio, como em sua casa no Guarujá, no litoral de SP.

Segundo fontes ligadas ao colunista, Rafaella Santos ainda foi avisada das traições do jogador por amigos em comum, o que a deixou bastante abalada.

A assessoria de Gabigol foi procurada para se manifestar sobre o caso, mas não respondeu até a publicação da matéria.

Fonte: Isto É