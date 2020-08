Como aumentar as vendas no Dia dos Pais

Nove de agosto de 2020 é a data do Dia dos Pais. Um domingo cheio de amor e carinho para as famílias também é uma oportunidade para os comércios venderem mais. Tem um mercado, usa ingredientes de atacado de doces para fazer sobremesas ou qualquer outro negócio? Confira as nossas dicas de como aumentar as vendas!

No ano passado, houve um aumento de 0,8% das vendas na semana do Dia dos Pais, quando comparado ao mesmo período de 2018, aponta a pesquisa da Serasa Experian. Outro dado importante é que 41% dos entrevistados de uma pesquisa do Google compram os presentes na véspera ou no dia.

Dê descontos!

Vamos imaginar que você tem um estabelecimento que vende doces de paçoca, tortas e bolos deliciosos. Com certeza, uma boa sobremesa não pode faltar depois do almoço do Dia dos Pais, não acha? Por isso, você pode dar descontos em alguns pratos ou fazer uma promoção!

Há diversas maneiras de chamar a atenção dos clientes. O importante é que você ache um jeito que não dê prejuízos ao seu negócio e que também incentive o consumidor a comprar na sua loja.

Entrega grátis

Em tempos de isolamento social, o delivery ganhou ainda mais força. Prático, cômodo e seguro, pedir um doce feito com chocolate em barra, uma cesta de café da manhã ou qualquer outro produto é uma ótima opção.

No entanto, a taxa de entrega pode desestimular o cliente. Como uma forma de vender mais, faça uma promoção de frete grátis no dia, semana ou mês do Dia dos Pais!

Tenha produtos especiais

Outra dica é ter produtos voltados para a data, podendo ser comprado como presente. Quem nunca passou horas pensando no presente para o pai? Não é fácil, por isso o seu comércio precisa ter as melhores opções.

Claro que isso varia de segmento para segmento e de loja para loja, mas pense que os filhos querem algo especial para dar de presente. Se a sua loja vender roupas, por exemplo, que tal apostar em roupas iguais de pai e filho? Caso for um comércio de esportes, você pode vender um kit com dois pares de chuteiras e uma bola para pais e filhos se divertirem!

Mas se o seu negócio é comida, saiba que também há como ter produtos especiais. Crie pratos diferentes e deliciosos para um bom almoço ou jantar de Dia dos Pais!

Lembrando que é preciso contar com ingredientes de qualidade para ter um ótimo resultado. Portanto, se o seu restaurante é especializado em doces, por exemplo, procure o melhor atacadão de doces e balas para comprar biscoito doce, confeitos, gelatinas e outros itens. Nunca considere apenas o preço!

Conte com a ajuda das redes sociais

Não adianta ter o melhor prato feito com ingredientes de alta qualidade do atacado de alimentos, ter o menor preço ou a promoção mais vantajosa, se ninguém ficar sabendo, não é?

Use as redes sociais para te ajudar nessa missão! Faça artes em homenagem à data e poste fotos dos seus produtos, convidando as pessoas a comprarem.