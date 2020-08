Como escolher a impressora certa para a minha empresa?

Impressora jato de tinta ou laser? Qual marca? Qual modelo? Essas são perguntas frequentes por quem está procurando impressoras para empresa. Os equipamentos precisam atender as necessidades da organização, mas sem ter custo muito elevado. A escolha não é fácil, mas vamos te ajudar!

Pense nas necessidades

Como já foi dito antes, a dica para ter o melhor custo-benefício é ter em mente as necessidades do negócio em relação às impressoras. Mas o que seria isso? Podemos definir como o conjunto de fatores que você deve considerar antes de comprar, analisando o que a sua empresa precisa.

Para ficar mais fácil e você não esquecer de pontos importantes, listamos alguns:

pense na demanda (quantas impressões a equipe faz por dia?);

formato do papel;

cores (é preciso de impressão colorida ou só preto e branco?);

outras funcionalidades (fax, digitalizadora, copiadora);

conectividade (que tipo de conexão é mais prático?).

Pensando nessas questões, ficará mais fácil para encontrar um equipamento que seja ideal para o seu caso. Como cada organização é diferente, não há como dizer que um modelo é o melhor para todas.

Tipos de impressora

Hoje em dia, existem diversas impressoras no mercado. A impressora a laser e jato de tinta são as principais. Se você não sabe a diferença entre elas, fique tranquilo! Vamos explicar:

Impressora a laser

Esse tipo de aparelho utiliza os cartuchos de toner para fazer a impressão. É ideal para empresas que precisam imprimir bastante, uma vez que este cartucho tem mais capacidade de impressão. Também não podemos deixar de destacar que a velocidade é bem mais rápida que o modelo jato de tinta.

Conta com impressões de excelente qualidade e pode ser usada com diversos tipos de papel. Não esqueça de conferir as especificações de cada aparelho, uma vez que uma impressora hp tem certas características diferentes que uma Epson, por exemplo.

Impressora jato de tinta

As que funcionam com o sistema de jato de tinta contam com cartuchos de tinta. Também são marcadas pela alta qualidade e preço mais baixo, sendo ideal para pequenas empresas ou aquelas que têm baixa demanda de impressão. Nesses casos, esse aparelho é vantajoso também devido aos cartuchos mais baratos quando comparados ao preço do toner.

No entanto, se o seu negócio precisa imprimir um elevado número de documentos, a jato de tinta não é ideal. O modelo tem baixa capacidade de impressão e a velocidade também é inferior.

Seja uma impressora térmica, jato de tinta, matricial ou qualquer outra, pesquise bastante os modelos. Também prefira comprar em lojas conhecidas para não ter problemas.