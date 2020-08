Como funciona a dedetização em empresas?

A infestação de pragas e insetos é rodeada de incômodos. Quando falamos sobre o âmbito empresarial, os problemas tornam-se ainda maiores e a dedetização torna-se extremamente necessária. Afinal, a dedetização empresarial não é somente importante, mas também obrigatória, pois envolve questões de higiene e saúde de todos os funcionários e pessoas que frequentam aquele local.

É preciso entender o processo

Para entender esse processo precisamos ter ciência de que a aparição de ratos, baratas, pombas, entre outras pragas podem ser por diferentes fatores, bem como, sujeira, acúmulo de resíduos (caixas, papel), umidade, lixo e até mesmo ninho nas proximidades.

Há também um fator importantíssimo para como vai ser realizado o procedimento pelo dedetizador: Com que praga está lidando! A desratização, por exemplo, é diferente do que o controle de pombas. Tudo isso vai ser analisado no dia que for realizado o orçamento de dedetização.

É importante ressaltar que a realização deste procedimento não é nada simples e requer um estudo do ambiente por uma empresa dedetizadora profissional. Quanto feito de maneira inadequada pode resultar em riscos ao ambiente e a saúde das pessoas que frequentam o ambiente.

Recomendações para empresas

O controle de pragas e o processo de dedetização são feitos com produtos químicos, sendo assim, o local deve ficar isolado por um bom tempo. O período pode variar em até 48h dependendo do método utilizado pela dedetizadora em São Paulo.

Recomenda-se que o local seja deixado aberto e arejado, para que o produto possa agir e evaporar rapidamente de forma eficaz, e assim, diminuir o tempo de espera para voltar às atividades.

O mais importante é atentar-se às condições de saúde dos funcionários ao realizar a dedetização de percevejos, pulgas, ratos e pombas. Pessoas alérgicas, com problemas respiratórios, crianças e idosos devem se afastar do local até que a evaporação ocorra por completo.

Vantagens da dedetização empresarial

Cuidar dos funcionários, do local e do ambiente já é vantajoso por si só, e com a dedetização empresarial é possível manter o ambiente limpo, seguro e livre de infestações que podem até mesmo causar doenças.

Até mesmo locais de difícil acesso serão completamente livres de pragas e infestações. A dedetização é um processo eficaz e completo, eliminando todos os possíveis focos de nova infestação, sem contar que é extremamente importante que a empresa esteja em conformidade com os órgãos fiscalizadores, pois a higiene do ambiente é obrigatória.

Mas lembre-se, é preciso contar com novos hábitos de limpeza e manutenção para evitar novas infestações!