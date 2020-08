Fred Ring, apresentador do SporTV, pede demissão após polêmica

O apresentador do SporTV Fred Ring pediu demissão e deve se desligar nos próximos dias do Grupo Globo após se envolver em uma polêmica com o Corinthians. Nas redes sociais, o perfil do apresentador postou uma foto de um ‘apito amigo’, dando a entender que o Timão era ajudado pela arbitragem. A informação foi publicada pelo ‘Uol Esportes’.

Após a repercussão, Fred alegou que teria sido hackeado e que não seria o autor da postagem. O tema não agradou diretores esportivos da Globo e nem colegas de trabalho como Ana Thaís Matos e André Hernan, que criticaram a foto na própria postagem de Fred. – Agora fica bom para você ancorar um pré-jogo lá de Itaquera. Clima bom – ironizou Ana. – Legal. Quem vai pro estádio é que ouve depois por causa dessas gracinhas – criticou André. O apresentador chegou ao SporTV em 2016, durante os Jogos Olímpicos do Rio. Em 2018, ele assumiu o ‘Tá na Área’. Fred Ring estava à frente interinamente do ‘Troca de Passes’, que era comandado por Rodrigo Rodrigues, que morreu por complicações da Covid-19 no fim de julho.