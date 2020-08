Garoto de 6 anos arrecada R$ 100 com venda de sucos e doa dinheiro para hospital

Os R$ 100 conquistados com a venda, feita durante três dias no período da tarde após o horário da escola, já foram repassados pelas mãos do garoto diretamente a um hospital particular da cidade, que oferece 50% de leitos públicos de enfermaria para pacientes com coronavírus. O dinheiro será acrescido ao orçamento reservado para a compra de respiradores, que custam em média R$ 60 mil.