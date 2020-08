Grande explosão atinge área portuária de Beirute

Não há ainda informação sobre a causa do impacto. A explosão aconteceu perto de um terminal na zona portuária. Segundo o ministro da Saúde, há um grande número de feridos.

Uma explosão aconteceu numa região portuária de Beirute, no Líbano, nesta terça-feira (4) , informam redes de TV locais e testemunhas do incidente em redes sociais. Imagens postadas no Twitter mostram uma grande coluna de fumaça sobre a cidade.

Baseada em informações de fontes médicas e de segurança, a Reuters informa que há pelo menos dez mortos.

Ao canal de televisão libanês LBC, o ministro da Saúde do Líbano, Hamad Hasan, disse que a explosão causou “um número muito alto de feridos” e danos extensos. Segundo ele, os hospitais foram orientados a se preparar para receber os feridos, informou a CNN.

Mais de 30 equipes da Cruz Vermelha da região estão chegando ao local para verificar a quantidade de feridos. Ainda não há informações confirmadas sobre quantidade de vítimas, mas uma nuvem vermelha pairou sobre a cidade após a explosão, enquanto equipes de bombeiros corriam para o local para tentar apagar o fogo.

Um avião que é comumente utilizado para combater fogos florestais foi colocado à disposição dos destacamentos de bombeiros para combater os focos de incêndio, que continuam no setor portuário. Ao menos vinte guarnições foram deslocadas para a região.

O hospital St. Georges, um dos maiores e mais tradicionais de Beirute, já avisou que está com lotação máxima.