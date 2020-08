Por que a live de Teresa Cristina se tornou tão importante em meio à pandemia?

Sambista conquistou legião de fãs na internet durante a quarentena

A pandemia causada pelo novo coronavírus alterou a rotina de muita gente. A doença que já vitimou mais de cem mil pessoas somente no Brasil faz com que aglomerações sejam evitadas, para que a disseminação do vírus diminua.

Por isso, artistas, músicos, compositores e pessoas ligadas à cultura e entretenimento estão reclusas. A maioria delas têm evitado fazer shows e apresentações, algo que já dura quase seis meses. Sem fonte de renda, muitos artistas estão buscando maneiras alternativas para ganhar algum dinheiro e, de quebra, continuar em contato com o público.

Um dos maiores cases de sucesso em meio à quarentena é o caso da sambista Teresa Cristina. “TT”, como passou a ser chamada pelos fãs, criou, no improviso um formato de lives divertido e democrático. As transmissões são repletas de músicas, conversas, paqueras, entre outras coisas. Segundo o Tecnonotícias, um novo site de entretenimento, ela já é a principal live do Brasil pandêmico.

Ela canta clássicos da MPB a capella e recebe artistas consagrados e desconhecidos. Em transmissões diárias de mais de três horas, acompanhadas por milhares de pessoas, ela foi redescoberta pelo público — e aproveita o espaço para divulgar cantores do Brasil todo.

“Eu não tenho um grande cenário para mostrar, faço as transmissões no quarto do meu sobrinho, e sem uma grande produção: faço ou sozinha ou com a ajuda do meu afilhado, que vê as pessoas que entram na live. Eu não previ, inclusive, que teria essa troca. As lives têm me alimentado muito porque passo a conhecer outros artistas. Um exemplo é a cantora pernambucana Silvia Borba, que hoje vive em Londrina. Ela é espetacular, uma das boas surpresas que tenho tido”, disse ela, em entrevista à revista Exame.

Já passaram pelas transmissões da cantora nomes como Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil e Marisa Monte. Artistas conhecidos, como Camila Pitanga e Taís Araújo batem ponto em quase todas as noites de live.

“Às vezes, sinto que as pessoas ficam ávidas por gente famosa. E aí, nesta ansiedade, às vezes passam por cima de pessoas que precisam de exposição. Quando eu sinto que o público não dá importância a quem eu chamei, dou bronca. Porque não é uma live só para gente famosa: acho que tem de ser uma janela para tudo, sabe? As pessoas querem um lugar ao sol, e eu me coloco no lugar delas também. Chamo a atenção do público para que o caráter da live não mude. Essa coisa natural e espontânea que eu tenho, de chamar as pessoas, não pode virar uma obrigação de ter de chamar artistas específicos. No fim, tem dado certo”, disse à Exame.

Teresa Cristina fez sucesso na música carioca, especialmente interpretando músicas do cancioneiro popular. Ela já fez turnês especiais cantando canções de compositores como Cartola e Noel Rosa.