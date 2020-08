Prefeitura de Porto Real do Colégio explica informação de ambulância sucateada

Atendendo ao pedido da Secretaria de Comunicação da prefeitura de Porto Real do Colégio em resposta a postagem no blog com título “População acusa prefeito de sucatear ambulância por picuinha política em Colégio“, publicamos o texto que segue:

3 anos e 8 meses de Gestão, o Município de Porto Real vem prosperando na saúde pública. Foram adquiridos por parceria entre governo municipal, estadual e federal 4 veículos tipo convencional, 2 pick-ups, 9 ambulâncias, e 1 Van. Todos esses transportes em absoluta condição de uso.

Os veículos ficam disponíveis para as mais diversas necessidades de saúde pública municipal. São Tratamentos fora de domicilio bem como exames clínicos e laboratoriais por meio de convênio em Penedo, Arapiraca e Maceió.

Além dos veículos, o município paga também uma ajuda de custo denominada TFD (Tratamento Fora de Domicílio), ofertada ao paciente e em alguns casos ao acompanhante. Essa ajuda de custo visa alimentação e hospedagem do paciente e/ou acompanhante enquanto durar o tratamento.

Foram realizadas obras de recuperação e construção na área da saúde pública. No dia 13 de Agosto foi inaugurada a reforma e ampliação do Centro de Saúde e Criado o Centro de Triagem para Síndrome Gripais. São Instalações novíssimas, com maior capacidade de atendimento e qualidade.

Temos também um total de 8 Unidades Básicas de Saúde – UBS, 1 Pólo Base de Saúde Indígena na Aldeia Kariri-Xocó e 4 Unidades de Apoio, todas distribuídas em áreas estratégicas para atender o cidadão da zona urbana e rural.

A ambulância antes denunciada é de parceria entre município e estado, e já foi informada ao governo a devolução em razão do alto custo de reparo/concerto e por não ter mais condições de atender as necessidades da saúde municipal. Encontra-se na área interna da Unidade Básica Demeron dos Santos aguardando remoção.

ASCOM – Prefeitura Municipal de Porto Real do Colégio/AL