Seu home office pode ser muito mais do que uma mesa e um computador

A adaptação dos brasileiros para o regime de trabalho remoto foi rápida e inesperada, já que a pandemia chegou exigindo mudanças de emergência. Por isso, grande parte dos escritórios caseiros acabou permanecendo no básico: apenas uma mesa, cadeira e o computador.

No entanto, mesmo que as empresas estejam retomando as atividades gradualmente, o home office pode se perpetuar por aqui. Uma pesquisa recente realizada na Universidade de São Paulo mostrou que 70% dos brasileiros pretendem continuar trabalhando de casa. Isso cria novas necessidades e mostra que o ambiente de trabalho pode passar por diversas melhorias. Veja alguns elementos que podem incrementar seu escritório em casa:

Organizadores

Quando o nosso ambiente de trabalho possui poucos espaços, como os que têm apenas a mesa, a tendência é que vários objetos importantes se acumulem na região: os papéis de anotações, as canetas, fones de ouvido, livros, smartphone, cabos, entre outros. Para evitar essa bagunça, é importante ter alguns organizadores. Podem ser pequenas caixas de armazenamento, gaveteiros, estantes ou prateleiras de parede.

A designer de interiores Juliana Perin, que escreve no SWEETESTHOME, ressalta que o importante é manter o campo de visão limpo no local de trabalho: “O ambiente bagunçado causa estímulos visuais que colaboram para que a confusão chegue também na mente. Já o ambiente limpo faz o contrário, passando uma sensação de conforto e tranquilidade, ideal para deixar a cabeça preparada para as tarefas profissionais”, explica.

Assistente Virtual

O assistente virtual aplicado no home office deixa de ser apenas o objeto que reconhece sua voz e toca músicas. Ele permite uma maior integração com o seu smartphone, fazendo ligações, conferindo sua agenda, lendo notícias e auxiliando a rotina. Dessa maneira, você não precisa pegar o celular toda vez que precisar de uma ajudinha, evitando as possíveis distrações nas redes sociais.

Luminárias

A iluminação do ambiente de trabalho também é fundamental para o conforto. As luzes ajudam a direcionar o foco e, se bem planejadas, também podem servir para aliviar as dores de cabeça de quem passa muito tempo no computador.

Outra maneira de usar as luzes a seu favor no home office é remanejando o mobiliário, de forma que a luz natural seja mais valorizada nos horários em que você costuma trabalhar. A troca de cortinas também pode ajudar a aproveitar a luz do dia.

Decoração

Ter um ambiente aconchegante é um fator que aumenta consideravelmente a produtividade, e uma das melhores maneiras de transmitir essa sensação é através da decoração. Vale usar elementos afetivos, como fotos, ou estéticos, que tornam o cômodo mais bonito e agradável. Esses estímulos ajudam a proporcionar a sensação de bem estar enquanto você executa suas tarefas.