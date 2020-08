Space Jam 2 revela o novo uniforme de Lebron James em continuação

Don Cheadle será o vilão da próxima aventura de Pernalonga

Aos poucos, o público vai conhecendo detalhes sobre Space Jam: Um Novo Legado, aguardada sequência que vai promover o encontro de Pernalonga e sua turma com Lebron James. Depois de escalar seu vilão, foi revelado o uniforme do atleta especialmente feito para a aventura. Afinal, quem nunca sonhou em ser parte do Tune Squad? Assista filmes como esse na SKY TV .

Sob a direção de Malcolm D. Lee (Viagem das Garotas), Space Jam 2 ainda contará com Don Cheadle (Vingadores: Ultimato) como antagonista e Sonequa Martin-Green (The Walking Dead e Star Trek: Discovery) em um papel misterioso. Já a produção fica a cargo de Ryan Coogler (Pantera Negra e Creed).

Space Jam – Um Novo Legado tem lançamento previsto para 15 de julho de 2021.

Would it be the Family Reunion without a special surprise?! @mavcarter gives our I Promise families the first ever look at @KingJames in his @spacejammovie ‘A New Legacy’ jersey! 👀🔥 pic.twitter.com/XsPYL1dvcU

— LeBron James Family Foundation (@LJFamFoundation) August 18, 2020