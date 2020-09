Bill & Ted: Encare a Música marca o retorno da dupla Keanu Reeves e Alex Winter aos cinemas

Aos poucos, os cinemas de todo o mundo retornam às suas atividades e, no Brasil, logo teremos grandes novidades. Com ocupação reduzida, poltronas separadas para garantir o distanciamento social, uso obrigatório de máscara facial e aumento do intervalo entre as sessões para higienização, os cinemas planejam sua reabertura respeitando os protocolos de segurança, para que todos possam aproveitar essa experiência da melhor forma. Depois dos sucessos ‘Bill & Ted: Uma Aventura Fantástica’ e ‘Bill & Ted: Dois Loucos No Tempo’, Keanu Reeves e Alex Winter atendem ao chamado para uma nova aventura em Bill & Ted: Encare A Música. Dirigido por Dean Parisot (‘Red 2’) e com roteiro assinado por Chris Matheson e Ed Solomon, criadores dos filmes anteriores, o longa chega aos cinemas nacionais em outubro de 2020 e acaba de ter seu trailer nacional divulgado. Em um novo capítulo da aventura fantástica que teve início no final dos anos 80, Bill (Alex Winter) e Ted (Keanu Reeves) agora são adultos e pais de duas jovens, Billie (Brigette Lundy-Paine), filha de Ted, e Thea (Samara Weaving), filha de Bill. Eles ainda lidam com a frustração de não terem escrito a melhor música de todos os tempos, quando têm a ideia genial de viajar para o futuro, para quando já tiverem escrito a música, e roubá-la de si mesmos… o que poderia dar errado? Ao lado das famílias, da inseparável amiga Morte (William Sadler) e de outras participações especiais, como o rapper Kid Cudi, eles farão de tudo para encontrar a música perdida e salvar o mundo de uma possível catástrofe. Tudo isso, claro, sendo excelentes uns com os outros e deixando a festa rolar! A campanha internacional de Bill & Ted: Encare A Música já começou forte, com o lançamento do primeiro teaser no intervalo do Super Bowl 2020 e com uma ação promocional para os fãs participarem do filme. Além disso, o longa contará com uma trilha sonora original, encabeçada pela faixa Beginning of the End, da banda Weezer. O produtor executivo, Steven Soderbergh, animado com o lançamento, declarou que sente que este “é o filme perfeito para que as pessoas se sintam melhores a respeito de tudo o que está acontecendo agora [no mundo]”. Sucesso de crítica, o longa conta com 81% de aprovação no Rotten Tomatoes e é apontado como uma das melhores comédias do ano.