César Menotti é cortado da Dança dos Famosos por estar obeso, afirma Leo Dias

O problema é que Cesar já tinha até alugado apartamento em São Paulo e desmarcado compromissos profissionais

César Menotti, da dupla com Fabiano, não está mais na edição deste ano da Dança dos Famosos. O cantor foi cortado da lista por estar obeso.

O problema é que Cesar já tinha até alugado apartamento em São Paulo e desmarcado compromissos profissionais para participar do quadro do Domingão do Faustão.

Nesse domingo (30/8), o programa apresentou metade do elenco escolhido: Danielle Winits, Giullia Buscacio, Isabeli Fontana, Bruno Belutti, da dupla com Marcos, Henri Castelli e Zé Roberto.