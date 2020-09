Comédia “PORNÔ PARA PRINCIPIANTES” estreia nas plataformas digitais no dia 24 de setembro

A divertida comédia dirigida por Carlos Ameglio, que também assina o roteiro ao lado de Leonel D’Agostino e Bruno Cancio, ‘PORNÔ PARA INICIANTES’ poderá ser visto a partir de 24 de setembro, no Belas a La Carte, Looke, Now, OiPlay, VivoPlay e SkyPlay. O filme ganhou o prêmio de melhor coprodução internacional no 14º Festival de Cinema Latino-americano de São Paulo, acompanha Victor (Martín Piroyansky), um padre que tem sua pacata rotina alterada quando um jovem estudante de cinema o encontra e começa a fazer perguntas sobre seu passado. O motivo: anos atrás Victor dirigiu o primeiro filme pornô uruguaio: um remake pornô de ‘A Noiva de Frankenstein’. “Assim como ‘A Noiva de Frankenstein’ foi um caso incomum de sua espécie, uma geração cinematográfica absoluta, onde humor e terror coexistiam em estranha harmonia, nossa história também é uma mistura de dois exemplos dissimilares de cinema: o autor e a pornografia”, explica o diretor. Conforme Victor vai relembrando o passado, descobre-se quais foram os percalços e aventuras para a realização do filme. Sem nenhum recurso, o então diretor assumiu a função de ator, chegando a arriscar sua vida, e contou apenas com a ajuda de Aníbal, funcionário de uma videolocadora completamente obcecado pela pornografia. Depois de recordar todo o processo de produção na extensa entrevista, a vida de Victor jamais será a mesma. Para Ameglio, ‘PORNÔ PARA PRINCIPIANTES’ é sobre o sonho de fazer um filme de qualquer maneira, em um tempo e lugar em que isso é praticamente uma utopia”, e completa: “Nós não estamos diante de um visual casual no mundo da pornografia, nem de uma história de ascensão e queda, nem de uma sobre a tolerância, nem sobre criação, nem sobre o cinema, nem sobre identidade, nem sobre fantasias e sonhos perdidos. Estamos enfrentando tudo isso de uma só vez”. Distribuído pela Pandora Filmes, ‘PORNÔ PARA PRINCIPIANTES’ é uma a coprodução Brasil-Argentina-Uruguai, tem em seu elenco a atriz brasileira Carolina Mânica. SINOPSE Montevidéu, 1980. Víctor é um aficionado por cinema que está vendendo sua câmera para poder bancar seu casamento, sua noiva é filha de um banqueiro que lhe oferece um emprego após o casório. Tudo muda quando um mafioso local o obriga a dirigir uma versão pornô de A Noiva de Frankenstein. Seu amigo Aníbal, funcionário de um videoclube obcecado por pornografia, o acompanha nessa tarefa. As coisas se complicam ainda mais quando Víctor se apaixona por sua protagonista, Ashley Cummings, uma estrela pornô internacional. FICHA TÉCNICA Direção: Carlos Ameglio Roteiro: Leonel D’Agostino, Carlos Ameglio e Bruno Cancio Produtora: Mariana Secco Coprodutores: Ignacio Rey, Paula Cosenza e Denise Gomes Produção: Salado (Uruguay) Coprodução: Río Rojo (Argentina) e Bossa Nova Films (Brasil) Elenco: Martín Piroyansky, Nicolás Furtado, Carolina Mânica, Daniel Aráoz, Roberto Suárez e Nuria Fló Distribuição: Pandora Filmes País: Uruguai/Brasil/Argentina Ano: 2019 Duração: 93 min. Idioma: Espanhol Classificação: 16 anos