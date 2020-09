Como funcionam bingos e loterias online em sites de aposta?

Os brasileiros estão cada vez mais familiarizados com as apostas online.

Embora as apostas em loterias sejam limitadas aos programas governamentais e os bingos sejam proibidos em estabelecimentos, os brasileiros estão descobrindo alternativas. Sites internacionais que possuem o português como opção de idioma e que aceitam métodos de pagamento como boleto bancário não são afetados pela legislação, o que torna a prática legal.

Além disso, a ausência de implicações penais aos apostadores que utilizam esses sites online e as maiores chances de ganho também justificam sua maior popularidade. As apostas esportivas e os jogos de cassino online já estão na boca do povo, mas poucos ainda sabem dos bingos e loterias online.

Como saber se um site de loterias e bingo é confiável?

O primeiro passo para jogar bingo online ou apostar em loterias internacionais – e não ficar restrito a uma Mega Sena, por exemplo – é encontrar um site de apostas. Pela grande quantidade de opções, fica difícil para um apostador avaliar todos os parâmetros que envolvem segurança e confiabilidade. Por isso, é essencial usar um site que avalia essas loterias online, como o Sitesdeaposta.com.

Assim, informações resumidas sobre o licenciamento (muito importante), a reputação e o suporte dos sites permitem decidir onde apostar em questão de minutos. Também é importante destacar o que foi dito antes com outras palavras: os sites internacionais não são afetados por nossa legislação, mas os sites brasileiros nunca estarão atuando legalmente.

Como funcionam os jogos de bingo online?

Assim que se registra em um site de apostas confiável, qualquer brasileiro pode testar alguns jogos de bingo gratuitamente. Os mais populares são os de vídeo bingo, que se assemelham a caça-níqueis, só que com sorteio de bolas e cartelas. A alternativa é jogar nas salas exclusivas do site em questão, mas nesse caso é preciso comprar cartelas por alguns centavos.

Em qualquer caso, se o jogador conseguir ganhar algo, o valor é imediatamente adicionado ao saldo no site. O mesmo método de pagamento utilizado no depósito é então aplicado para saques – com exceção de alguns casos óbvios em que não é possível, como com boleto bancário.

Como jogar as loterias internacionais?

As loterias, assim como o pôquer, são uma exceção no que diz respeito a apostas no Brasil. No entanto, o primeiro grupo é controlado pelo governo, o que limita e muito as opções dos brasileiros. Felizmente, sites de aposta em loteria online permitem compra de bilhetes e recebimento dos ganhos em loterias americanas e europeias – o que significa prêmios maiores.

A compra dos bilhetes é feita com a mesma facilidade com que se joga numa sala de bingo online. No entanto, como vantagem, os apostadores podem comprar pacotes maiores, participarem de bolões online e até aplicar cupons de desconto.

É realmente legal apostar online?

A maior prova de que as apostas online vieram para ficar e não implicam em sanções aos jogadores é o fato de eventos esportivos no Brasil estarem sendo amplamente patrocinados por esses sites. Portanto, a única ressalva é quanto à escolha do site – que deve ser confiável – e ao fato de que devem ser estabelecidos e licenciados no exterior, nunca no Brasil.

Com isso em mente, vale a pena dar uma chance com alguns centavos – ou simplesmente jogar uma rodada de vídeo bingo grátis por diversão.