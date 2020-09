A dúvida em relação ao nome que vai compor como vice na chapa majoritária encabeçada pelo atual vice-prefeito Ronaldo Lopes, chegou nesta noite desta segunda-feira, 14 de setembro, quando o prefeito Marcius Beltrão e o vice, Ronaldo Lopes, divulgaram o nome do vereador João Lucas para compor numa chapa puro sangue.

Em pesquisa para consumo interno o nome do vereador João Lucas que foi o mais votado em 2016, continua forte nas comunidades da zona urbana e também nos povoados, onde João Lucas conseguiu ampliar seu trabalho e consequentemente o eleitorado.

Com a divulgação do nome do pré-candidato a vice, resta aguardar a Convenção Partidária que acontece nesta terça-feira, 15, onde serão homologados os nomes de Ronaldo Lopes e João Lucas para prefeito e vice, além dos candidatos a vereadores dos partidos que compõem a coligação que será anunciada no evento político.

O colunista Rafael Medeiros adiantou há um tempo atrás, aqui no site Boa Informação, que João Lucas seria o escolhido pelo grupo para junto com Ronaldo disputar essas eleições municipais 2020.

O ainda pré-candidato a vice é atualmente vereador na Câmara de Penedo. Nas eleições passadas João obteve cerca de 2009 votos, um recorde no último pleito municipal da cidade. Ele também é radialista, apresentando o programa Realidade, na Penedo FM, e o Realidade na TV, no YouTube, porém está afastado devido à lei eleitoral.

CONVENÇÃO

A Convenção do MDB será realizada nesta terça-feira, 15 de setembro, a partir das 14h, na Câmara Municipal de Penedo. O Evento será transmitido pelo Instagram e Facebook de Ronaldo Lopes, e pelo BoaTV.