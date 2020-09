DESTINOS EM PORTUGAL PARA FÉRIAS

Então, você está visitando Portugal. Mas para onde você vai em um país com tantas opções? Uma aventura na cidade? Uma viagem à praia? Percorrendo os vinhedos do campo? Bem, para sua sorte, nós iremos te ajudar, pois listamos os cinco principais lugares para visitar. De praias a metrópoles a cidades medievais, é possível agradar a todos os gostos.

O pontapé de saída da nossa lista é, claro, Lisboa. A capital e maior cidade de Portugal, famosa pela sua incrível gastronomia e bela arquitetura, nenhuma visita a Portugal estaria completa sem uma visita aqui. Com todas as conveniências e amenidades modernas e cosmopolitas de uma cidade grande, desde bares abertos até tarde a restaurantes sofisticados que servem versões elegantes e modernas dos clássicos portugueses, combinados com os aspectos mais românticos e mágicos de uma cidade velha, Lisboa tem de tudo. A cidade é rica em arquitetura, com exemplos impressionantes de uma infinidade de estilos ao longo da história, do românico ao pós-moderno. Não deixe de visitar o mercado Time Out para uma experiência gastronômica incrível, e visite um café local para provar o famoso licor de cereja, Ginjinha, servido em uma xícara de chocolate.

Talvez você ame uma pausa na cidade, mas também adore sair um pouco dos caminhos tradicionais. Todo mundo vai para Lisboa, então por que não visitar a segunda maior cidade de Portugal: Porto. Visite o Cais da Ribeira, uma deslumbrante zona ribeirinha repleta de cultura, arquitetura interessante e uma vista incrível da icónica Ponte Luís I. Se você é fã de Harry Potter, você pode visitar o famoso Belle Époque Majestic Café, onde JK Rowling se sentou, bebendo café português e escrevendo o primeiro capítulo da famosa franquia, A Pedra Filosofal. Perto do café fica a bela Praça da Liberdade, uma enorme área aberta no meio da cidade que costumava ser palco de desfiles, mas agora fornece o ponto central para uma área repleta de pequenas boutiques, restaurantes e cafés charmosos.

Afastando-se completamente das férias na cidade, o próximo local na nossa lista é a deslumbrante Praia de Luz, uma pequena vila no Algarve, e lar de uma das melhores praias do mundo. O Algarve foi eleito o Melhor Destino de Praia do Mundo em 2018 e é constantemente nomeado para o prémio. Lar de praias de areia branca, águas claras e incríveis formações rochosas no litoral, como a Ponta da Piedade. Experimente o surf e não deixe de provar os incríveis frutos do mar que a cidade tem a oferecer.

Hospedando-se no Algarve, recomendamos uma visita a Tavira, conhecida como uma das mais belas vilas do sul de Portugal. Visite a Praia do Barril pela manhã e relaxe na areia fofa enquanto ouve o bater das ondas, antes de se aventurar na cidade para almoçar para uma estupeta de atum, que é uma espécie de bruscheta à base de atum com cebola e pimenta verde e tomate, uma iguaria local. Em seguida, passe uma tarde preguiçosa explorando a rica história da cidade, o castelo de Tavira, a Igreja da Misericórdia ou a Ponte Antiga Sobre o Rio Gilão são todos ótimos lugares para começar.

A terminar a nossa lista está uma das cidades mais antigas de Portugal, Braga. Um antigo poder religioso com uma arquidiocese que data do século IV. Para desfrutar verdadeiramente de uma cidade tão antiga, variada e culta como Braga, sugerimos viver aqui como local. Esqueça um hotel com concierge e um itinerário abafado, alugue uma villa e mergulhe na cultura e na vida das pessoas cujas famílias vivem aqui há centenas de anos e gerações. Vinho português, cochilos à tarde, jantares tardios, licores de cereja. É assim que vive um local, e é assim que você deve fazer isso.