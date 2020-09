Ivete Sangalo planeja se mudar para Praia do Forte

Ao que tudo indica, os meses de isolamento social em sua casa em Praia do Forte, no município de Mata de São João, fizeram a cantora Ivete Sangalo repensar a vida. Isso porque, apesar das visitas constantes de animais, como alguns tipos de cobras e gavião , a baiana está planejando se mudar de vez para região com a família, formada por Daniel Cady e os três filhos, Marcelo, Marina e Helena.

De acordo com informações obtidas pelo Bahia Notícias, Ivete quer contribuir diretamente para o desenvolvimento do entorno de Praia do Forte, por isso, anda ligando para as pessoas buscando formas de ajudar e, inclusive, está procurando opções de escola para os filhos. Antes da pandemia, a juazeirense costumava recorrer ao imóvel apenas para eventos festivos e/ou férias. “É onde crio minhas memórias afetivas, para onde vamos no Natal e fim de ano… Significa muito pra mim. Toda vez que eu chego lá, eu sinto esse gostinho de férias”, disse em entrevista recente à revista Casa e Jardim. Confira algumas fotos do lugar: