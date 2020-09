Jogo online mobile revoluciona indústria e experiência do jogador

Quer sejam nas principais desenvolvedoras ou produtoras de jogos, mas também em jogos de cassino, a verdade é que o crescimento da demanda e do desenvolvimento de mais e melhores jogos online mobile têm feito com que a experiência de jogar no celular seja cada vez mais interativa, divertida e rápida.

De fato, em uma altura em que as grandes empresas mundiais publicam seus lucros gigantescos resultantes de seus jogos mobile, os responsáveis por esses jogos tentam arranjar formas de conseguirem cativar mais seus jogadores, ao mesmo tempo que conseguem garantir grandes rentabilidades. Logo, é determinante você encontrar sempre os melhores cassinos em celulares, para que tenha a melhor experiência possível.

Por isso mesmo, para além da jogabilidade desses mesmos jogos, incluindo seus gráficos e qualidade de história e personagens, a forma como são monetizados esses jogos têm vindo revolucionando toda a indústria de jogos online, que é cada vez mais mobile, ao invés por computador ou desktop.

Produtores e empresas se atualizam no mercado

Se ainda há poucos anos as únicas formas que as produtoras e empresas tinham de conseguir monetizar seus jogos seria de uma compra única desse jogo, geralmente em CD, atualmente a tendência é que esses mesmos jogos online sejam grátis, pelo menos em uma fase inicial. Mas como é possível investir tanto milhões de dólares na produção, desenvolvimento e conclusão de um jogo, se esse título é grátis para o grande público?

Ora, a verdade é que, todo o processo de registro e instalação do jogo é grátis. Porém, de forma a conseguir evoluir nesse mesmo jogo, ou até ter acesso a determinadas ferramentas e recursos, será necessário depositar dinheiro nesse mesmo jogo. Isso acontece, por exemplo, no jogo de sucesso Fortnite, em que o poderá baixar e jogar gratuitamente, mas somente em uma fase muito básica desse jogo.

Com essa estratégia de rentabilização, não só as empresas estão conseguindo arrecadar bilhões de dólares, como também conseguem fidelizar seus jogadores, levando a que eles se sintam tentados de estarem constantemente investindo nesse mesmo jogo. Assim, ao invés de ganharem somente com a venda do jogo (como acontecia há alguns anos), agora essas empresas conseguem rentabilidade várias vezes por jogador, isso em termos médios.

Qualidade dos jogos online têm aumentado significativamente

Naturalmente, com o maior número de receitas e lucros, provenientes de seus jogos online, essas mesmas desenvolvedoras e produtoras conseguem ampliar seus orçamentos na produção dos títulos, fazendo com que eles tenham cada vez uma qualidade superior, tanto a nível de grafismo, como também de desenvolvimento, interatividade, jogabilidade e recursos tecnológicos.

Dessa forma, será expectável que, a cada ano que passar, as empresas produtoras de jogos vão sentir a necessidade de estarem entregando cada vez mais e melhores títulos, de forma a que elas não corram o risco de perderem seus clientes fiéis.

Claramente, essa acaba sendo uma vantagem gigante para os jogadores e amantes de jogos online, pois a qualidade dos títulos irá subir de qualidade regularmente, fazendo com que as experiências de jogo sejam cada vez mais ricas e tecnológicas.